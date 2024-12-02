ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«На совещании у заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева и при участии полпреда Президента страны в ПФО Игоря Анатольевича Комарова подвели итоги отбора граждан на военную службу по контракту. Сегодня, когда против нашей страны де-факто воюет весь военный блок стран НАТО, требуется максимальная консолидация усилий власти, общества и граждан в приближении заветной Победы над новой «коричневой чумой» на Украине. Поставленные Дмитрием Анатольевичем задачи взяты к обязательному исполнению. В зоне внимания — максимальная поддержка специальной военной операции, наших бойцов и их семей. Для этого работает экономика и промышленность республики, сформировано мощное добровольческое движение, все больше граждан выступает с инициативами помощи фронту. Не понаслышке знаю, чувашские бойцы прославляют свою республику храбростью, отвагой и бесстрашием перед лицом врага! Гордимся ими и ждем каждого домой!»