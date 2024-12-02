Обеспечивают лидерство

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

22 декабря отметили День энергетика — профессиональный праздник тех людей, благодаря которым в наших домах есть свет и тепло.
В преддверии праздничной даты в Доме правительства в Чебоксарах чествовали профессионалов электротехнической отрасли. Глава Чувашии отметил, что регион удерживает первенство по многим направлениям в этой сфере.
Особое место в ней занимает ВНИИР — Всесоюзный научно-исследовательский институт релестроения, который в свое время повлиял на то, что в Чебоксарах сформировался кластер предприятий, объединивший усилия государства, предприятий отрасли и научно-образовательного сектора и решающий вопросы обеспечения предприятий промышленности, электроэнергетики, авиации и судоходства оборудованием современного стандарта качества.
На торжественном мероприятии лучшие специалисты отрасли получили высокие государственные награды из рук Главы Чувашии Олега Николаева и заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака.

Кстати

Электротехническая отрасль в Чувашии считается базовой. На ее предприятиях производится почти половина электротехнического оборудования в Российской Федерации. Сфера применения изделий варьируется от бытовой электроники до атомной промышленности.

Василий Григорьев
Опубликовано: 24 декабря 2024 г.


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