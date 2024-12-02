Терминал принял первых пассажиров

Воскресенье стало знаковым днем для отечественной транспортной отрасли. В ряде регионов России торжественно открыли важные участки дорог, позволяющие водителям дальних рейсов объезжать населенные пункты и не застревать там в пробках. Кроме того, в трех городах — Чебоксарах, Ставрополе и Магадане — ввели в эксплуатацию новые терминалы воздушных гаваней. По этому случаю именно у нас побывал с рабочим визитом министр транспорта РФ Роман Старовойт. Вместе с Главой Чувашии Олегом Николаевым и гендиректором Чебоксарского аэропорта Русланом Минаевым он принял участие в телемосте под председательством Президента России Владимира Путина.

«Уважаемый Владимир Владимирович, терминалы международных аэропортов Магадан, Чебоксары и Ставрополь готовы к приему первых пассажиров. Прошу разрешения на ввод в постоянную эксплуатацию», — обратился к Президенту Старовойт. «Вперед!» — улыбнувшись, дал отмашку Путин. На местах раздались аплодисменты.

Глава государства поблагодарил всех тех, кто приложил руку к существенному обновлению дорожной и воздушной инфраструктуры, отметив огромный труд и профессионализм специалистов, которые участвуют в решении столь важных задач. «Праздничное мероприятие, можно сказать. И еще одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов идет последовательно и непрерывно», — подчеркнул Путин.

Международный аэропорт имени космонавта номер три Андрияна Николаева в Чебоксарах стал не только комфортным, но и более вместительным. Общая полезная площадь увеличилась с 1500 до 5000 квадратных метров, а пропускная способность — до 200 пассажиров в час, то есть стала вдвое больше. Благодаря этому аэропорт получит возможность более гибко подходить к составлению расписания и привлечению новых рейсов.

Олег Николаев выразил признательность Владимиру Путину за поддержку в вопросе реконструкции перрона, который является сдерживающим фактором для полноценной эксплуатации воздушной гавани. «Мы сегодня активно работаем вместе с Росавиацией над тем, чтобы запроектировать все решения и в кратчайшие сроки реализовать капитальный ремонт перрона по вашему поручению, и, соответственно, выйти на более эффективную деятельность аэропорта», — сказал Глава Чувашии.

Также Николаев сообщил, что в 2021 году, когда началась реконструкция аэропорта, плановые инвестиции составляли 550 млн рублей, но в результате выросли ровно вдвое и перевалили за миллиард.

РУСЛАН МИНАЕВ,

генеральный директор ООО «МАЧ»: «Потенциал региона настолько велик, что пассажиропоток растет с каждым годом. У нас в этом году очередная рекордная цифра за всю историю существования аэропорта: мы уже твердо вошли в 50 крупнейших портов страны. Теперь у нас есть новый терминал. Скоро получим новый перрон и заживем! Будем обслуживать пассажиров с большим темпом. В ближайшие года три мы готовы говорить о цифре 700-800 тысяч пассажиров в год — вместо нынешних без малого 580 тысяч».

В свою очередь, федеральный министр Старовойт назвал открытие новых аэровокзалов примером того, как Минтранс России решает эту задачу совместно с регионами и бизнес-сообществом.

«Мы ожидаем, что по итогам этого года российские авиакомпании перевезут порядка 111 миллионов пассажиров на внутренних и международных линиях. Это на 5% больше показателя 2023-го. При этом на внутренних линиях перевезем более 84 миллионов человек, что лишь немногим ниже показателя рекордного 2021 года», — сказал министр транспорта РФ.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Открытие современного терминала стало важным шагом для всей республики. Красивый и удобный аэропорт сделает наш регион более привлекательным для туристов. Он позволит увеличить пропускную способность аэропорта и позволит более гибко подходить к формированию расписания и привлечению новых рейсов. В 2025 году намечен запуск нового маршрута «Чебоксары — Калининград». В дальнейших планах — реализация международных рейсов».

Увиденное действительно радует глаз: просторные светлые залы ожидания, в том числе и с повышенной (ВИП) комфортностью, дополнительные стойки регистрации, стилизованное под тему космоса кафе (интересно, а цены тоже космические?). Смеем предположить, что пассажир даже с зашкаливающей степенью лояльности вряд ли захочет вернуться к старой версии аэропорта. Но, возможно, придется: к настоящему моменту модернизирована только зона вылета. Работы в зоне прилета еще предстоят, они пройдут в рамках третьей очереди строительства.

И причем тут фильм Гайдая?

Наверняка за всем этим последует и модернизация движения общественного транспорта. Пока же, даже при нынешней скромной сети авиамаршрутов, уехать из аэропорта бывает проблематично. Удивляет, что водители, связанные с агрегаторами такси, неохотно принимают заказы — автор этих строк с такой ситуацией сталкивается регулярно (и это — при максимальной оценке профиля в приложении). А на одном 15-м автобусе далеко не уедешь. Точнее, уедешь, но непременно ли туда, куда надо?

Любопытно, что все три аэропорта, чьи терминалы были введены в эксплуатацию в этот день, почти ровесники: старые здания в Чебоксарах и Ставрополе были открыты в 1963 году, в Магадане — в 1961-м.

Отчет губернатора Магаданской области Сергея Носова добавил в работу телемоста легкого колорита. «Приезжайте к нам на Колыму!» — призвал он. Судя по тому, что все, включая Путина, разом улыбнулись, в словах магаданского губернатора разглядели отсылку к диалогу из комедии «Бриллиантовая рука» («Ну, будете у нас на Колыме — милости просим»).

Обсудили дорожный и речной транспорт

Между тем программа визита Старовойта в Чувашию не была ограничена посещением аэропорта. Так, в Чебоксарском речпорту обсудили перспективы развития речных перевозок. К обмену мнениями в режиме видеоконференции подключились представители экспертного совета по вопросам морского и речного флота правительства Республики Татарстан и Нижегородской области, а также делегаты из компаний АО «Флот РТ» и ООО «Водолет».

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, в 2025 году, с реализацией федерального проекта «Речные магистрали», будет увеличено количество речных маршрутов. «Также планируем строительство причальных стенок в городах Козловка и Мариинский Посад. Это позволит открыть речные маршруты между Чебоксарами, Новочебоксарском, Мариинским Посадом и Козловкой», — подчеркнул Николаев.

Глава Чувашии посвятил и в детали рабочей встречи со Старовойтом. Одна из обсужденных тем — начало реконструкции участка трассы М-7 от Яуш до Кугесь. Также был поднят вопрос о необходимости расширения проезжей части на участке дороги «Чебоксары — Сурское». После ввода в эксплуатацию скоростной трассы М-12 резко увеличился объем транзитного трафика, и существующая дорога с одной полосой в каждом направлении уже не справляется с нагрузкой. Зашла речь и о восстановлении автодорог опорной сети, которые были использованы для строительства М-12.

Помимо этого, Николаев и Старовойт коснулись нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках будет реализован отдельный федеральный проект «Развитие общественного транспорта», в котором Чувашия намерена участвовать. Это позволит завершить полное обновление троллейбусного парка.