Мост через Суру открыт

Федеральная автодорога М-7 «Волга» избавилась от очередного «узкого горлышка».

Важнейшую дорожную артерию Поволжья модернизируют непрерывно. Один из критически важных участков, требующий обновления, находился недалеко от границы Чувашии с Марий Эл и Нижегородской областью. Кроме того, что мощно тормозился автомобильный трафик, здесь достаточно регулярно случались аварии с пострадавшими. Поэтому к строительству второго мостового сооружения через Суру было приковано серьезное внимание федерального центра. И вот вчера на 582-м километре трассы М-7 состоялась торжественная церемония, посвященная завершению строительства мостового перехода длиной 2,4 км, включая 450 метров русловой части. Он также включает две разворотные петли — на правом и левом берегах реки. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Технические параметры сооружения будут соответствовать классу автомобильной дороги IБ. Кстати, теперь это самый протяженный мост в регионе.

«Мост через Суру имеет важнейшее значение для обеспечения связей западных регионов страны с Уралом. Для Чувашской Республики этот мост важен также в плане обеспечения межмуниципальной связанности и в целом для реализации больших и малых задач в области инвестиций и в туристической сфере», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев на церемонии запуска движения.

Высокую значимость введенного в эксплуатацию объекта поддержал и заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин: «Мост поможет более чем в два раза повысить пропускную способность участка М-7 на границе Нижегородской области и Чувашской Республики. Большое спасибо всем, кто принимал участие в строительстве этого важного для региона объекта!»

Строительство крупномасштабного объекта началось в мае 2021 года. В процессе строительства моста было возведено 65 опор, из них шесть — русловых. Пролетное строение русловой части выполнено из металла общей массой 3459 тонн, тогда как эстакадные участки построены из сборного железобетона. Мостовой переход имеет двухслойное покрытие: нижний слой из долговечной гранитно-литой композиции толщиной 4 см, на него уложен верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Более 10 тыс. тонн асфальтобетона было использовано для создания пролетного строения протяженностью 2416 м. Это было изначально непростой задачей — создавали проблемы оползневые процессы, да и сама река усложняла работы.

Мост, как говорят специалисты, получился очень хороший и должен прослужить долго. На нем смонтировано около 12,5 км оцинкованного барьерного ограждения, установлены 8 км линий электроосвещения. Также предусмотрены насосные станции автоматического антигололедного комплекса, которые оснащены датчиками, контролирующими толщину водяной пленки, концентрацию реагента, температуру покрытия и степень износа верхнего слоя асфальта. В случае риска обледенения система автоматически запускает распределение экологически безопасного противоголедного состава в минимально необходимых объемах. Также в заботе о местных жителях установлено 4,2 км шумозащитных экранов.

Открывая движение по новому мосту через Суру, вице-премьер Марат Хуснуллин призвал дорожные компании Чувашии готовиться к реализации еще одного важного проекта — реконструкции участка трассы М-7 у Чебоксар. Это стало возможным благодаря поддержке Президентом Владимиром Путиным инициатив, предложенных Главой Чувашии Олегом Николаевым в ходе недавнего визита Президента РФ в республику. И это будет долгожданный и очень важный для региона проект.