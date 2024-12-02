Живописец и патриот

В Чувашском государственном педагогическом университете развернулась выставка творческого наследия художника Сергея Андреева, ушедшего добровольцем на СВО. Красота природы, любовь к родной земле, трепетное отношение к землякам — более пятидесяти живописных и графических работ транслируют зрителю авторский взгляд. Есть и портреты боевых товарищей, выполненные на фронте.

Сиреневая даль, открывающаяся за деревьями, неспешная река, зимние березы с гнездами — по весне домой вернутся птицы, купола церквей… Пейзажи Сергея Андреева полны умиротворения и тихой гармонии. Но особенно удавались ему портреты. В колоритных лицах на картинах не только сходство черт, художник сумел передать кистью и характер человека. Сразу приковывает взгляд светлая, улыбчивая женщина, смотрящая с холста. Это его жена.

«Муж отправился на фронт добровольцем 6 февраля этого года. О том, что он уезжает в зону боевых действий, мы узнали лишь накануне, — рассказывает Ольга Николаевна. — Служил в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, был командиром мотострелкового взвода. 21 июня ушел на боевое задание и не вернулся».

Сергей Андреев рисовать любил с детства. Но свои работы выпускник художественно-графического факультета не афишировал. Представить творчество художника широкой публике было желанием его супруги. Выставка в стенах вуза, который он окончил — уже вторая. Первую организовали на малой родине художника — в деревне Сирикли Ибресинского округа, в его родной школе.

«Десять лет за одной партой сидели. Потом дружили семьями, — вспоминает Владислав Пашков, друг детства (к слову, на выставке можно увидеть и его портрет). — Отзывчивый, добрый, жизнерадостный, Сергей отличался какой-то внутренней силой. И был очень скромным — всем помогал, а сам о помощи никогда не просил». Эту его черту отмечали и другие люди, лично знавшие Сергея Гурьевича — его готовность откликнуться на чужую боль, будь то родственник, знакомый или сосед.

Взглядом художника он мог подмечать даже незаметные детали, и на холстах раскрывалась богатая палитра природных красот, городских сюжетов, индивидуальных качеств людей. Сергей Андреев брался за карандаш при любом удобном случае. «Как-то, еще в 90-е, сидел на вокзале, в деревню автобус ждал и делал зарисовки, — делится воспоминаниями Ольга Николаевна. — Хочется, чтобы его работы видели все. Художник общается со зрителями через свои картины. В них он продолжает жить».

Даже на передовой, в минуты затишья, Сергей Гурьевич запечатлевал на бумаге лица своих однополчан. Они с большим уважением отзываются о Сергее: «Хороший боевой товарищ. Надежный, честный, добросовестный и очень скромный. Даже позывной себе взял не «Художник», а «Маляр».

Еще в юности Сергей Андреев мечтал поступить в Суворовское военное училище, но не прошел медкомиссию. Он хотел стать военным, служить Родине — такое воспитание. Его отец был уважаемым человеком, много лет возглавлял колхоз «Красный партизан» — и это было крепкое хозяйство. Художник с душой патриота не мог оставаться в стороне в трудное для страны время. В зоне СВО 56-летний доброволец освобождал Новомихайловку в Донецкой Народной Республике, село Глубокое Харьковской области. Он до конца остался верен воинской присяге и своим жизненным принципам. Защитник Отечества представлен к ордену Мужества.

В трудное для страны время Сергей Андреев не смог оставаться в стороне. Фото медиацентра Studline