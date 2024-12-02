В диалоге с Россией и миром

Разговор Президента с журналистами и жителями страны длился почти четыре с половиной часа

Вчера в Гостином дворе в Москве Президент России Владимир Путин встретился с журналистами и ответил на вопросы жителей страны. В таком совмещенном формате Глава государства подводит итоги года уже в третий раз, а в целом для него эта прямая линия стала уже 21-й по счету. К началу трансляции лидеру страны поступило свыше двух миллионов вопросов, но цифры продолжали расти и во время эфира. Весь массив информации помогал обрабатывать и структурировать искусственный интеллект. В зале вопросы коллег модерировал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, вместе с ним программу вели военкор «Первого канала» Дмитрий Кулько и телеведущая «России 24» Александра Суворова.

За право задать вопросы в студии, где были и журналисты из Чувашии, разворачивались целые баталии, но первыми открыли прямую линию ведущие. Спросив, как в мире, который почти сошел с ума, России удается не только удерживаться на плаву, но и продолжать свой рост, они вывели Президента на разговор об экономике.

«Развиваемся, несмотря ни на что, ни на какие внешние угрозы», — ответил Путин и сообщил, что за два года российская экономика выросла на 8%. При этом в США, обратил внимание спикер, рост экономики составил 5-6%, в Еврозоне — 1%, а в Германии, в ведущей его экономике, — вообще ноль. Один из основных показателей — безработица — в России на рекордно низком уровне — 2,3%.

«Такого никогда не было», — заметил глава государства. Растут и показатели отраслей производства, промышленности. При этом тревожным сигналом является инфляция. Однако, несмотря на ее увеличение на 9,2-9,3%, реальные зарплаты в России выросли на 9%. «В целом ситуация стабильная и надежная. Ставится задача приземлить темпы инфляции, чтобы сохранить макроэкономические показатели», — заверил Президент.

Логическим продолжением темы стал вопрос о росте цен: дорожает хлеб, рыба, молоко, масло, топливо, овощи… На это, по словам Путина, есть как объективные, так и субъективные причины.

В числе первых — отставание производства от потребления, среди вторых — некоторые недоработки с принятием своевременных решений со стороны ЦБ. «Рост цен — вещь неприятная и плохая, но мы с этим справимся», — гарантировал Президент.

Одной из главных тем ожидаемо стала специальная военная операция. Путин попросил показать копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую ему накануне передали сами бойцы. Развернутое в прямом эфире полотнище стало своеобразным символом всех наших бойцов, сражающихся сейчас за Родину на разных направлениях. «Движение идет по всей линии фронта каждый день. Мы возвращаем территории квадратными километрами. Ребята действуют героически. <…> И в данный момент они ведут бой. Пожелаем им всем — и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой. Спасибо!» — поблагодарил лидер страны.

Вселил надежду Владимир Путин и в жителей населенных пунктов Курской области, заверив, что все разгромленные села будут восстановлены, а люди получат сертификаты на жилье. Будет улажена и ситуация с невыплатами положенного воинам, воюющим на этой приграничной территории. «Пересчитаем задним числом, сомнений нет. Все будет исполнено», — пообещал руководитель государства.

Жителей новых территорий интересуют восстановительные работы в этих регионах. «Хватит ли сил?» — задал вопрос военкор ГТРК «Донецк» Андрей Руденко. Как подчеркнул Путин, силы и средства имеются: есть целая программа по восстановлению и развитию этих территорий, рассчитанная до 2030 года. В частности, будет построена кольцевая трасса вокруг Азовского моря — такая же, как трасса «Таврида» в Крыму. «В течение трех лет вся дорожная сеть Донбасса и Новороссии будет приведена в нормативное российское состояние», — заявил Путин.

Кстати Шелуха или содержание? На прямой линии по итогам года Президент России высказался и о будущем печатных изданий: «Бумажная журналистика будет иметь место в этом огромном меняющемся мире так же, как и бумажная книга». Путин сравнил ощущения от чтения бумажной газеты с ощущениями от чтения книги и отметил, что в этом есть особое удовольствие. Президент подчеркнул, что первичным в печатной журналистике должно быть содержание. «Если в бумажном носителе будет достойный интересный контент по сравнению с интернет-шелухой, она никуда не уйдет», — заверил Путин.

Много было вопросов и из других субъектов федерации. В Коми, например, попросили включить в программу по созданию кинозалов небольшие населенные пункты, тем более что российское патриотическое кино сейчас на подъеме. В Красноярске интересовались, планируют ли переезжать в регионы крупные компании и даже органы власти. В Краснодарском крае обеспокоены ухудшением экологической ситуации в Керченском проливе в связи с разливом мазута. «Это экологическая беда», — согласился Президент, отметив, что действиям капитанов судов будет дана правовая оценка, о работе на месте разлива топлива ему регулярно докладывают Минприроды, Минтранс, МЧС.

Темы международной повестки поднимали иностранные журналисты. Комментируя вопрос представителя американской NBC, Путин, в частности, сказал, что готов в любое время встретиться с избранным президентом Дональдом Трампом, а тем, кто хочет представить Россию ослабленной, ответил цитатой из Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». «А вы готовы идти на компромиссы с Украиной?» — не унимался американец. «Политика — искусство компромиссов. Мы-то готовы, нужно, чтобы и та страна была готова и к переговорам, и к компромиссам», — пригвоздил его в ответ Путин. Совсем иной тональности состоялся диалог с журналистом из Китая. В следующем году грядет 75-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, но такого уровня, как сейчас, не было никогда за всю историю. «Все основано на полном доверии», — подчеркнул Владимир Владимирович.

Большой блок вопросов касался темы семьи и демографии. С уровнем рождаемости есть проблемы, в России только в двух регионах с демографией все в порядке — в Чечне и Туве. Губернаторам Путин порекомендовал просыпаться и засыпать с мыслями о том, как исправить эту ситуацию. «Народонаселение — это то, что составляет страну. Территории — да, но этого недостаточно», — сказал Президент. К слову, маткапитал Путин назвал уникальным изобретением России, которого нет нигде в мире, а для регионов с коэффициентом рождаемости меньше 1,41% будет создана отдельная программа поддержки с финансированием в 75 млрд рублей на ближайшие несколько лет.

Среди остальных тем — ситуация с мигрантами, обновленная ядерная доктрина России, убийство генерала Игоря Кириллова, программа «Время героев» и другие острые и актуальные вопросы. Под занавес общения в течение почти четырех с половиной часов Путина спросили, выполнил ли он завет первого президента страны Бориса Ельцина — уберечь Россию. «Да, я считаю, что не просто уберег. Мы отошли от края пропасти. То, что происходило до, вело нас к полной утрате суверенитета, а без суверенитета наша страна существовать не может», — ответил Президент.

Между тем

Внимательно следил за трансляцией и Глава Чувашии Олег Николаев. «Нашу республику представили журналисты НТРК Чувашии Юлия Важенина и Элтияр Александров. И вдвойне приятно было слышать вопрос из Чувашии от Татьяны Прохоровой, которая спросила о вкладах главы государства в банках», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Руководитель Чувашии отметил, что многое из сказанного Президентом — прямое руководство к действию, «то, над чем мы будем работать, чтобы жизнь в республике стала еще комфортнее. Чтобы сама Чувашия не просто развивалась, но и процветала».