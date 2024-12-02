В Чувашском национальном музее представлен шедевр ювелирного искусства

Это серебряный макет храма-памятника Рождества Христова на Шипке. Его автор — Сергей Казначеев, настройщик музыкальных инструментов и ювелир. Макет высотой 317 мм абсолютно точно, до мельчайших деталей, воспроизводит оригинальный храм в Болгарии. Он выполнен в масштабе 1:170 из серебра, золота и зеленого мрамора. Каждый, даже самый мелкий элемент, изготовлен вручную и спаян с соседними деталями. Внутри храм полый, в окна можно заглянуть.

Сам храм-памятник Рождества Христова строили в Болгарии 17 лет — с 1885 по 1902 год. Над ним работали сотни строителей, средства собирала вся Россия. А Сергей Казначеев построил свой храм в одиночку за 26 лет. Мастер уверен, что без Божией помощи не справился бы с таким сложным делом. «Когда я учился в Ярославле, меня увлекло церковное зодчество, — рассказывает Сергей Казначеев. — Как-то, листая старый журнал «Зодчий», увидел этот храм и загорелся идеей воссоздать его». Работа длилась с 1987 по 2013 год. Автор сам рисовал схемы, высчитывал размеры каждого элемента макета по архивным чертежам, выучился ювелирному делу. Сначала конструировал модель из латуни, но материал не восхищал, хотелось больше света, больше величия. Первое серебро для работы мастер выплавил газовой горелкой из монет личной коллекции.

Наверное, только ювелиры могут оценить этот титанический труд. Соединяя все элементы между собой, мастер сделал 30 тысяч паек серебряным припоем, надписи пропилены лобзиком, при этом толщина букв равна толщине волоса! Пришлось применить различные технологические приемы: плавку монет, разливку, прокатку, фальцовку, правку, разметку, гибку, резание, выколотку, вытяжку, распиловку, выпиливание, волочение, сверление, фрезерование, спиливание, подгонку, термическую обработку, паяльные работы, отбеливание, штифтовку, матировку, гравирование, полировку и другие.

Храм Сергея Казначеева имеет паспорт, выданный высшей экспертной коллегией JUNWEX РИАА «РосЮвелирЭксперт» с подписями искусствоведов и научных сотрудников Государственного Эрмитажа, музеев Московского Кремля, Российского этнографического музея и Государственного исторического музея, характеризующий его как «Уникальное ювелирное изделие». Увидеть это произведение искусства можно до конца марта 2025 года на 3-м этаже Чувашского национального музея по адресу: г. Чебоксары, Красная площадь, 5/2.

СПРАВОЧНО

Храм Рождества Христова был воздвигнут у подножия Балкан близ деревни Шипка на месте, где в августе — декабре 1877 года проходила оборона Шипкинского перевала, ставшего символом стойкости и героизма русских солдат и болгарского ополчения. Архитектор — Антоний Осипович Тимошко.