Волшебство руками взрослых

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Глава Чувашии Олег Николаев порадует новогодними сюрпризами сразу нескольких юных жителей республики. Фото cap.ru

Делать подарки так же приятно, как и получать

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит по инициативе Президента с 2018 года. За это время тысячи мальчишек и девчонок, нуждающихся в особой защите и поддержке, смогли поверить в чудо: кто-то сел за штурвал самолета, кто-то прокатился в кабине машиниста поезда, а кто-то получил подарок, о котором давно грезил. Помогают им в этом не сказочные волшебники, а взрослые. В понедельник в театре оперы и балета старт акции в Чувашии дал Глава республики Олег Николаев.

В театральном фойе — предновогодняя атмосфера, а на сверкающей огнями огромной зеленой красавице среди разноцветных шаров можно было заметить особенные, с детскими мечтами. Первым снял их с елки Глава Чувашии, выбрав сразу три красочные открытки. В первой — имена сестер Автономовых: 8-летней Ульяны, 6-летней Киры и 5-летней Ники. Все они хотят получить роликовые коньки. Юный Владимир Рябов четырех лет загадал зимний конверт для коляски, а сын участника СВО трехлетний Миша Сурнаев попросил подарок-сюрприз. Все желания ребят Олег Николаев пообещал обязательно исполнить.

Как отметил Глава Чувашии, за годы проведения «Елки желаний» сбылись мечты многих ребятишек. В республике акция стала доброй традицией, к которой каждый раз присоединяется все больше участников. В команде исполнителей желаний — министры, руководители организаций, ведомств, крупных предприятий. «В очередной раз мы можем почувствовать себя Дедами Морозами. Это очень приятно и, конечно, ответственно — детские глаза, которые смотрят в этот момент с восхищением и восторгом, должны оставаться такими как можно больше дней в году. Мы все для этого будем делать», — воодушевил Олег Николаев.

Самые маленькие не остались без сладкого подарка от Деда Мороза и Снегурочки. Фото Валерия Панфилова

Словно в подтверждение этих слов в зале в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки появилась девочка Ульяна. В прошлом году благодаря «Елке желаний» сбылась ее давняя мечта о телескопе. «Вдруг ко мне пришел добрый волшебник! Подарок, который я получила, — это не просто вещь, а настоящее чудо», — поделилась радостью Ульяна, объявив, что они, дети, во всем берут пример со взрослых. Ребята из «Движения Первых» вместе с малышами из чебоксарского детсада № 205 в знак благодарности вручили большим «волшебникам» подарочки — мыло ручной работы в форме мандаринок и танцевальный номер.

Растроганные руководители министерств и ведомств, представители предприятий и организаций с волнением подходили к нарядной елке, чтобы снова стать для кого-то из юных жителей Чувашии тем самым волшебником. Так, и.о. Председателя Госсовета республики Виктору Горбунову достался шарик с мечтой юной Элеоноры о самокате. «Обязательно исполню», — пообещал парламентарий.

Вице-премьеру — министру экономического развития и имущественных отношений Дмитрию Краснову предстоит подыскать шахматы и классические костюмы — таковы просьбы братьев Миши и Захара Жидковых. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов порадует братьев Романа и Дениса, мечтающих о кроссовках и самокате, а вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов похлопочет о подарке для 4-летней Алисы — она заказала интерактивную игрушку.

Кимоно для самбо, гитара, микроскоп, тренажер для бокса и гантели, радиоуправляемый подъемный кран, трюковый самокат, вигвам, шведская стенка, подарок-сюрприз и даже виниловый проигрыватель для пластинок — в канун Нового года ребята грезят о многом. «Будет!», «С удовольствием исполним», «Приятно оказаться Дедом Морозом», — взрослые обязались порадовать каждого маленького участника «Елки желаний».

К слову, в этом году на акцию поступило уже около 700 заявок от юных жителей Чувашии. Это мечты, которые обязательно сбудутся.

Справка «СЧ»

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения Первых» и направления «Росмолодежь. Добро». Она проводится с середины ноября по 28 февраля для детей 3–17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С 2022 года акция поддерживает детей из семей участников специальной военной операции, а также детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В этом году среди участников «Елки желаний» — дети из приграничных Белгородской, Курской и Брянской областей.

Опубликовано: 18 декабря 2024 г.


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