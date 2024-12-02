Яндекс заговорил по-чувашски

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ИТ-компания добавила в свои сервисы технологию синтеза и распознавания чувашской речи, использующую нейросети. Это уже второй язык народов России после татарского.
Раньше сервис понимал только текстовые запросы на чувашском, теперь доступен и голосовой ввод. В мобильном приложении переводчика также появился режим диалога на чувашском — это позволяет общаться с носителями языка без его знания. Переводить на другие языки с чувашского по голосовому вводу теперь можно и прямо в поиске Яндекса.

Яндекс развивает проект по интеграции языков народов России совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и региональными языковыми институтами, в нашей республике участвовал в проекте Чувашский государственный институт гуманитарных наук. 

Филипп Афанасьев
Опубликовано: 19 декабря 2024 г.


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