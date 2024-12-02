«РЭС-Энерго»: Добросовестная работа во благо потребителей

ООО «РЭС-Энерго» — компания в отрасли энергетики новая, но уже громко заявляет о себе: являясь одной из шести крупнейших электросетевых организаций республики, она обеспечивает передачу электрической энергии, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Чебоксар, Новочебоксарска, ряда других муниципалитетов региона. В канун Дня энергетика итоги деятельности компании в уходящем году и планы на будущее стали основными темами нашей беседы с ее генеральным директором Дмитрием Ивановым.

Качество и надежность в приоритете

— Дмитрий Геннадьевич, казалось бы, в электросетях зоны ответственности уже поделены, а тут появляется новая компания. Чем было обусловлено ее создание?

— Ну говорить, что мы появились ниоткуда, нельзя — работаем уже третий год. Было несколько небольших сетевых компаний. В свете требований нового законодательства, регулирующего отрасль электроэнергетики в части обеспечения качества и надежности энергоснабжения, увеличения количества активов, учредителем было принято решение об их развитии. Было также приобретено имущество других сетевых организаций. Вот на этом наследии и появилась новая компания «РЭС-Энерго».

— И что в итоге получилось?

— Сегодня мы являемся одной из немногих в республике компаний, которые соответствуют критериям отнесения к сетевым организациям. Работаем во взаимодействии с системообразующей ТСО и иными организациями, продолжающими функционирование в качестве сетевых компаний.

— Хотел спросить про конкуренцию, а вы, сказав про взаимодействие, опередили мой вопрос…

— Необходимо понимать одну простую вещь: несмотря на то, что мы являемся частной компанией, все электросетевые организации работают по одним и тем же правилам. В отношении каждого из нас происходит госрегулирование — в виде установления тарифов, правил безопасности… Здесь нет и не может быть фундаментальных отличий: работаем, друг-другу не мешаем — лишь бы потребитель был доволен.

— Тем не менее, вижу, территория ответственности компании становится все шире.

— Поверьте, это не обусловлено планами нашего присутствия в каждом городе, округе. Законодательство требует, чтобы сетевая организация соответствовала определенным техническим критериям в части протяженности электрических сетей, мощности трансформаторных подстанций и так далее. Еще несколько лет назад в республике работали более трех десятков сетевых организаций. Требования законодательства в сфере электроэнергетики становятся все более жесткими, и сегодня остались всего шесть из них.

Мы как раз шли по тому пути, чтобы соответствовать тем самым критериям. Сегодня «РЭС-Энерго» эксплуатирует линии электропередачи 0,4-110 кВ общей протяженностью 837 км, трансформаторные подстанции общей мощностью 455 МВА. Несем ответственность за надежность энергоснабжения населения, социальных объектов, производственных предприятий в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильск, Мариинский Посад, Козловка, Канаш, селе Комсомольское.

Оперативно и грамотно

— Знаю, что сети, особенно в малых города, требовали, мягко говоря, особого внимания. Удалось их привести в порядок?

— Новые сети, построенные в рамках технологического присоединения, конечно же, не вызывают нареканий. А вот в малых городах история с сетями в последнее десятилетие, надо признать, была не очень хорошая. Нас, не скрою, поначалу восприняли настороженно: вот, мол, пришли — наворотят тут… Думаю, своей деятельностью мы сумели им показать, что «РЭС-Энерго» — это компания с опытным, знающим свое дело персоналом, с четкими планами развития бизнеса и, главное, большим желанием и возможностями сделать максимум того, что необходимо для обеспечения надежности энергоснабжения наших потребителей.

Да, были непростые моменты. В начале года, к примеру, в самые морозные дни, сразу после Нового года, случился инцидент в электрических сетях. Но наши специалисты сработали оперативно и грамотно — в непростых погодных условиях за считанные часы возобновили подачу электричества потребителям. И даже ледяной дождь в конце прошлого года, из-за которого остались без электричества десятки населенных пунктов республики, наши потребители пережили без серьезных проблем. Природная стихия наши сети тоже не обошла стороной. Были отключения, но мы их устранили в кратчайшие сроки, что было отмечено и отраслевым министерством республики.

Ветхие сети, доставшиеся нам, сумели привести в надлежащий вид — работу по ним продолжаем. В каждом из городов присутствия компании действуют наши РЭС — со своим персоналом, оборудованием, транспортом. В автопарке компании сегодня 11 единиц техники. Недавно, к слову, приобрели еще один новый автомобиль «Соболь». И уже задумываемся о расширении производственной базы в Чебоксарах — здесь, на Гаражном проезде, 2, становится тесно. Радует, что сегодня люди в зоне нашей ответственности знают, куда обращаться при проблемах с электричеством. Они уверены, что наши сотрудники не отмахнутся — оперативно помогут снять возникшие вопросы.

— Кстати, был в вашем РЭС в Мариинском Посаде — условиям можно позавидовать. Причем сотрудники показали фотографии: как было и как стало — разница огромная.

— Может, прозвучит как-то пафосно, но гордиться есть чем. С условиями труда там действительно была беда. Мы пришли туда: ни материалов и оборудования, ни спецодежды — «господи, как же вы здесь работаете?!» При этом сотрудники к нашим планам развития, помню, отнеслись скептически — веры в лучшее уже не было. Рад, что удалось их переубедить и показать, что мы пришли надолго и всерьез.

Компания сильна своими кадрами

— Зимой линии электропередачи и энергооборудование испытывают максимум нагрузок. Как подготовились к прохождению ОЗП?

— Подготовку к очередному осенне-зимнему сезону, как и принято в нашей отрасли, мы начали задолго до его начала — практически сразу по завершении зимы предыдущей. Ремонтная программа исполнена качественно и в срок, в предусмотренных планом объемах — на сумму около 9 млн рублей. Отработали в соответствии с предъявляемыми к ремонтным работам требованиями и нормативными документами. В полном объеме выполнены как технические мероприятия по оборудованию, так и работа с персоналом. Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения подтвердил, что компания готова к прохождению ОЗП.

В уходящем году нами проделана большая работа в рамках проекта по внедрению системы АСКУЭ — смонтировано порядка 800 приборов учета. Реализуя услуги по технологическому присоединению, за год построили более 18 км линий электропередачи, введено в эксплуатацию 8 трансформаторных подстанций. Выполнение организационно-технических мероприятий позволяет поддерживать низкий уровень потерь электроэнергии в сетях «РЭС-Энерго»: при нормативных 12% наши фактические потери составляют около 11%.

— Дмитрий Геннадьевич, вы имеете огромный опыт работы в отрасли энергетики, не понаслышке знаете проблему нехватки кадров в отрасли. Впрочем, касается это всей промышленности — руководство предприятий сетует на нехватку специалистов, особенно технических. Как вам удается решать эти вопросы?

— Собрать коллектив нам тоже было непросто. Сегодня в компании работают 120 человек. Много молодых специалистов — средний возраст персонала составляет 42 года. С молодежью, кстати, интересно работать. Да, она другая — где-то и поспорить могут, но я вижу, что опыт старших коллег им необходим. В коллективе есть люди с многолетним стажем работы. Они являются наставниками молодежи, так что с преемственностью поколений, несмотря на небольшой возраст компании, у нас тоже все в порядке.

— Если люди идут к вам, значит их что-то привлекает?

— Интересная работа, достойные условия труда, социальный пакет — стараемся обеспечить сотрудников всем, чтобы был стимул для добросовестной работы. Коллектив дружный: спортивные мероприятия, совместные выезды на природу, культурные мероприятия и так далее — укрепляем корпоративные традиции. Сегодня вот украшаем наше здание — устроим для детей сотрудников новогоднюю елку. Кстати, говоря о социальной ответственности бизнеса, нужно отметить, что мы вносим вклад и в предупреждение детского электротравматизма на энергообъектах — проводим уроки электробезопасности для школьников. В этом году правилам безопасного обращения с электричеством обучены порядка 500 детей.

Инвестиции в развитие

— Не только коллективу, но и потребителям, наверное, интересно знать, что ожидать им в следующем году. Можете поделиться планами на будущее?

— Будем планомерно и поступательно идти по пути развития. Компанией разработана и утверждена инвестиционная программа на следующий год, на ее реализацию планируем направить 13 млн рублей. В планах — увеличение парка спецтехники. До этого мы больше внимания уделяли обеспечению транспортом оперативного персонала, чтобы было на чем быстро и удобно доехать до наших объектов. Теперь же есть большое желание приобрести несколько единиц специальной техники. Что касается наших клиентов, в 2025 году продолжим развитие системы АСКУЭ — на смену старым счетчикам придут новые интеллектуальные приборы учета. В рамках инвестпрограммы запланирована замена около 700 счетчиков.

Полагаю, от расширения сетей тоже отказываться не будем. В республике есть бесхозяйные сети — мы могли бы привести их в порядок. Плюс — предприятия, которые хотят, чтобы именно мы обслуживали их сети. «РЭС-Энерго» готово взять их под свое крыло. Ну и наконец — кадры. Для движения вперед необходимо усилить персонал — нужны сотрудники как рабочих, так и инженерных специальностей. И, опять же, надежды возлагаем на молодежь. Именно поэтому налаживаем сотрудничество с профильными учебными заведениям. Будем рады инциативным и целеустременым людям из среды студентов. Нам есть что им предложить: от релейной защиты до телемеханики — инициативные молодые люди при нашей поддержке на практике смогут реализовать самые дерзкие и интересные проекты.

— Самое время для поздравления с профессиональным праздником.

— Работников энергетической отрасли отличают особые черты. Это и сплоченность, и готовность к непростым испытаниям. Такие люди и есть потенциал нашей компании. Хочу выразить слова благодарности всем коллегам за их добросовестную и ответственную работу, от которой зависит благополучие наших потребителей. В профессиональный праздник, в канун Нового года всем коллегам, нашим клиентам от всей души желаю уверенности в завтрашнем дне, исполнения заветных желаний, здоровья, удачи и благополучия!