Зима испытала службы ЖКХ на прочность

Со следующего июля подорожает «коммуналка»

На прошлой неделе состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором выступил Президент страны Владимир Путин. Он поручил создать в регионах проект, аналогичный федеральной программе «Время героев», по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях. Об этом на еженедельной правительственной планерке сказал Глава Чувашии Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Региональному Министерству труда и социальной защиты и администрации Главы Чувашии в течение недели представить свои предложения и видения по созданию проекта в республике. необходимо и участие общественных институтов.

«Куратором проекта предлагаю назначить помощника Главы — это должен быть человек, имеющий боевой опыт, чтобы он сопровождал, координировал работу как на федеральном, так и региональном уровне. Здесь важна и роль Фонда защитников Отечества, Военного комиссариата республики», — заявил Олег Николаев. Также, по его словам, необходимо продумать форму и методы подачи информации, чтобы участники программы могли быстро вникнуть в тонкости и особенности государственной и муниципальной службы, научились организовывать работу и получили актуальные знания, в том числе умели работать в электронных и цифровых сервисах. Лекторами должны стать отраслевые министры.

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить мониторинг за работой жилищно-коммунальных служб и оперативно реагировать на каждый случай сбоя в подаче тепла.

В ночь на 15 декабря в юго-западном районе Чебоксар произошла серьезная коммунальная авария, которая оставила без тепла около ста жилых многоквартирных домов, 21 социальный объект. Существенные неудобства почувствовали около 27 тыс. горожан.

Как доложил руководитель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, причиной аварии стало повреждение трубопровода в результате гидроудара в котельной завода ПО имени В.И. Чапаева. Ремонт начался сразу. В работах участвовали специалисты предприятия и ПАО «Т Плюс». К 9.15 основной трубопровод был отремонтирован, началась подача тепла. К 15 часам система вышла на нормальный режим работы. Однако при запуске были выявлены новые повреждения, потребовался дополнительный ремонт. Он завершился к 23.10, тепло вернулось во все дома. Жильцам, оставшимся 15 декабря без горячей воды и отопления, будет сделан перерасчет коммунальных платежей, сообщил глава города Чебоксары Владимир Доброхотов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Показатели уходящего года должны стать твердой базой для следующего, когда будут реализовываться новые национальные проекты.

Социально-экономическое положение республики в январе — ноябре текущего года характеризуется сохранением ранее заданных трендов, доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. На 16% выросло промышленное производство, а обрабатывающие отрасли — на 18%. Заметнее всего увеличился выпуск компьютеров и оптических изделий — рост вдвое, в 1,4 раза — производства готовых металлоизделий. Почти 92% отгрузки составляют товары обрабатывающих производств.

На 60% выросли объемы у предприятий Шумерли, на 55% — в Урмарах, на 40% — в Канаше. В то же время ниже ста процентов отправили продукции Новочебоксарск и Цивильский округ.

В АПК наблюдается снижение производства на 2,3%. В то же время яиц произведено на 20% больше, молока — на 3%, зато на 1,3% упало производство мяса. Продолжается снижение и объемов работ в строительстве. Здесь они составили только 82% к тому же прошлогоднему периоду.

Уровень инфляции в ноябре превысил 9% к декабрю прошлого года. Более всего подорожали продовольствие, услуги. На этом фоне средняя зарплата растет — в ноябре в номинальном выражении она составила 58,5 тыс. рублей — на 20,5% выше, чем было в том же прошлогоднем месяце.

Плановые назначения консолидированного бюджета Чувашии по доходам в текущем году составляют 117 млрд рублей, по расходам — 126,4 млрд рублей. На 1 декабря доходы достигли 107,5 млрд рублей, расходы — около 96 млрд рублей, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Доходы республиканского бюджета сложились на уровне 95,7 млрд рублей, расходы — 83,4 млрд.

Сохраняется положительная динамика доходной части консолидированного бюджета. Поступления увеличились к аналогичному прошлогоднему периоду более чем на 12 млрд рублей, или на 12,6%. На 22,7% выросли собственные доходы — по этому показателю республика на третьем месте в ПФО. Аналогичная динамика и по республиканскому бюджету, где собственные доходы увеличились на 23,5%.

По расходам консолидированный бюджет исполнен почти на 96 млрд рублей — это с плюсом на 11,5%. Опережающими темпами растут расходы на социальную сферу — они занимают почти 67% в структуре. Кассовое освоение национальных проектов превысило 11 млрд рублей — 69,4%. По ряду региональных проектов обеспечено освоение средств в полном объеме. С ростом на 22% из республиканского бюджета выделены ассигнования на образование. В сфере национальной экономики зафиксирован рост расходов на транспортное обслуживание, в то же время отмечается снижение по дорожному хозяйству. По словам министра, это связано с получением в прошлом году кредита на опережающее финансирование работ по капитальному ремонту автодорог регионального и межмуниципального значения. На 1,4 млрд рублей выросло финансирование республиканской инвестиционной программы. Самые большие вложения — на строительство объектов в сфере образования.

Госдолг республики по сравнению с началом года снизился почти на 920 млн рублей — до 16,3 млрд рублей. Это произошло, в частности, за счет погашения бюджетных кредитов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам муниципалитетов вести разъяснительную работу среди населения в связи с подорожанием коммунальных услуг и по вопросам получения компенсации.

С 1 июля 2025 года изменятся тарифы и плата за коммунальные услуги. Максимальное повышение ограничено индексом 15,4%, доложил руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров. В десяти муниципалитетах рост не превысит 10,7%, в 11 предельные индексы будут колебаться от 10,8% до 15,4%. Фактически цены на тепло вырастут не более чем на 14,4% в Чебоксарах и на 13,9% — в Новочебоксарске.

С 1 июля 2025 года при потреблении электроэнергии до 3900 кВт/ч в месяц тарифы для горожан в домах без электроплит составят 4 рубля 96 копеек — плюс на 12,5%. При наличии плиты для жителей села тариф ниже — 3 рубля 47 копеек. Прогнозная цена на газ 8 рублей 16 копеек — увеличение на 10%. Плата за обращение с отходами вырастет на 5%.

В республике предусмотрены меры финансовой поддержки по оплате «коммуналки». По данным министра труда и социальной политики Алены Елизаровой, это, в частности, предоставление компенсации гражданам муниципалитетов, где будет превышение предельно допустимых индексов. По итогам 11 месяцев года общая сумма поддержки составила 1,7 млрд рублей. Ее получили 270 тыс. человек. Среди наиболее востребованной меры — ежемесячная компенсация федеральным льготникам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов… На 2025 год в бюджете на поддержку по оплате коммунальных услуг заложено 2,5 млрд рублей.

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Надо развивать успех всероссийских соревнований юных шахматистов.

На планерке заслушаны итоги финала Кубка России 2024 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Как отметил министр физической культуры и спорта Василий Петров, Чувашия впервые стала площадкой для таких состязаний. В финале приняли участие 64 сильнейших шахматиста из 33 регионов страны. Чебоксарец Ярослав Слаутин, выступавший в группе до 9 лет, занял второе место и завоевал право участвовать в первенстве России в 2025 году.

«Уверен, это только первая ласточка, — сказал Олег Николаев. — Продолжим нашу работу в данном направлении, будем и дальше создавать условия для развития этого вида спорта». Также было отмечено, что в следующем году, в августе, Чувашии снова доверено проведение детских шахматных соревнований — этапа Кубка России.