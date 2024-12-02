Дорожники готовятся к работе по новым правилам

Переходим на чистые хлориды

С 1 января 2025 года подрядным организациям, отвечающим за содержание сети дорог республиканского значения, предстоит перейти на обработку проезжей части чистыми хлоридами. Сейчас компании завершают подготовку к работе в новом режиме.

Министр транспорта Чувашии Максим Петров совершил контрольный объезд баз хранения материалов для обработки дорог у обслуживающих предприятий Чувашии. На это ушел весь выходной день — география поездки оказалась весьма обширной.

Подрядные организации КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии сейчас завершают пусконаладочные работы к старту работ по новым требованиям «Росавтодора». Важно быть готовыми к переходу на обработку дорожных артерий чистыми хлоридами. Им необходимо обеспечить условия хранения для соли, подготовить емкости для приготовления и хранения рассола, оборудование для заправки им комбинированных дорожных машин.

В ходе контрольного объезда министр транспорта и руководители «Чувашупрдора» осмотрели базы предприятий «Воддорстрой» и «Дортех», ознакомились с подготовкой специальной техники и программного обеспечения для оперативного контроля их работы в Цивильском, Шумерлинском и Порецком округах.

На совещании с руководителями подрядных организаций обсудили вопросы, возникающие при переходе к новым правилам.

МАКСИМ ПЕТРОВ,

министр транспорта Чувашской Республики: «Важно обеспечить готовность спец-техники, дополни-тельного оборудования и всего сопутствующего комплекса для работы с применением чистых хлоридов с первых дней января будущего года. Оперативно реагировать на метеопрогнозы и как можно скорее адаптировать деятельность подрядных организаций к работе по новым требованиям к содержанию сети дорог Чувашии в зимний период, обеспечивая комфорт и безопасность для всех участников движения в республике».

Кстати

Первые испытания чистых хлоридов уже начались. Их ареной стал Лапсарский проезд, который после передачи в зону ответственности регионального Минтранса все реже становится предметом критики. Теперь там регулярно работает спецтехника, идет подготовка к полной замене дорожного полотна — как уже сообщала «СЧ», положительное заключение госэкспертизы уже есть.