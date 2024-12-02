В 2025 году в Чувашии будет продолжена программа льготного ипотечного кредитования

Нуждающимся в улучшении жилищных условий будет предоставляться единовременная выплата на оплату первоначального взноса в размере 20% от стоимости жилья.

Соответствующее постановление поддержал Кабинет министров Чувашии. В республиканском бюджете на следующий год на эти цели предусмотрено 500 млн рублей — жилищные условия смогут улучшить порядка 400 семей.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа, программа станет продолжением ипотечной программы, которая завершается в этом году. «Она оказалась очень востребованной, поэтому в 2024 году из республиканского бюджета были выделены дополнительные средства в размере 300 млн рублей, за счет которых 254 семьи получат государственную поддержку. На сегодня реализовано 233 свидетельства на сумму 268 млн рублей», — уточнил министр.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Решая задачу обеспечения жильем отдельных категорий граждан, мы автоматически поддерживаем строителей».

Постановлением также упрощается процедура перечисления единовременной денежной выплаты. Так, предусмотрено перечисление средств кредитной организацией непосредственно на счет застройщика либо на счет эскроу. По условиям текущей программы средства перечисляются на банковский счет гражданина.

Получить поддержку от государства смогут молодые и многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, участники СВО, государственные и бюджетные служащие и ряд других категорий, состоящих на учете в администрации муниципалитета в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Также программа может быть синхронизирована с «Семейной ипотекой». О начале приема заявлений объявят на сайте Минстроя Чувашии.

Региональная льготная ипотечная программа будет способствовать реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который в следующем году придет на смену нацпроекту «Жилье и городская среда».