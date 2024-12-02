СЕРГЕЙ КРАВЦОВ,

министр просвещения Российской Федерации:

«Мы совершенствуем подготовку программистов в школах, вместе с Минцифры развиваем IT-классы. Сегодня уже готов учебник по искусственному интеллекту для 5–9-х классов издательства «Просвещение». Он проходит экспертизу в Российской академии наук. Надеемся, что экспертиза пройдет успешно, и в этом случае мы включим его в федеральный перечень учебников, и этот учебник школы смогут использовать в своей работе.

С 2021 года мы проводим Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту с привлечением профильных компаний. Участниками стали 55 тысяч школьников 8–11-х классов из всех регионов. Победители получают право поступать в лучшие вузы страны. Наша гордость — это сборная команда России. В этом году ребята не только завоевали золотые и серебряные медали, но и по сумме баллов стали лидерами первой Международной олимпиады по искусственному интеллекту, которая проходила в Болгарии».