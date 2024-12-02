Ёлка поехала на фестиваль

В Кирове, имеющем статус новогодней столицы России, собрали 89 колючих красавиц со всей страны.

Каждая елочка — уникальна, потому что украшали ее мастера-ремесленники того региона, откуда она прибыла. У гостей фестиваля появилась прекрасная возможность ознакомиться с ярким богатством народных художественных промыслов. Убранство пушистых зеленых лап можно разглядывать бесконечно, настолько оно необычно и колоритно. Умельцы из нашей республики представили чувашскую елку, украшенную игрушками из бересты и дерева. Их создала по национальным мотивам Надежда Степанова из Вурнарского округа. Она мастер народных художественных промыслов и преподаватель берестяной пластики по оригинальной авторской технологии.