В Чувашии выявлены нелегальный кредитор и финансовая пирамида

Финансисты без лицензии

В январе — сентябре 2024 года в республике были обнаружены компании с признаками нелегального кредитора и с показаниями финансовой пирамиды.

Первая — выдавала потребительские займы, не имея на то оснований, она даже не значилась в соответствующем реестре Банка России. Такие кредиторы действуют вне правового поля и могут использовать незаконные методы взыскания задолженности.

Вторая организация предлагала клиентам вложить средства в якобы прибыльные инвестиционные проекты через сайт. Как правило, «доход» в таких фирмах получается за счет средств новых участников. Заработать на подобных проектах нельзя, организаторы с деньгами просто исчезают.

«Чтобы избежать сделки с организацией, нелегально работающей на финансовом рынке, надо проверить компанию в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Если у этой компании есть действующая лицензия Банка России или она входит в специальный реестр регулятора, значит, работает легально», — пояснил Максим Фролов, управляющий Отделением-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России.

Кроме того, сайты добросовестных финансовых организаций в крупнейших российских сетевых поисковых системах сейчас маркируются специальным символом — синим кружком с галочкой. Также можно проверить, не включена ли организация в Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, на сайте регулятора.