Та, что умеет ждать и помогает приближать Победу

По-домашнему теплой и душевной получилась на днях новая встреча Главы Чувашии Олега Николаева за чашкой чая с женами и матерями участников специальной операции. Женщин героев, а именно так обращались к гостьям, в этот раз пригласили на Чебоксарский электроаппаратный завод, где перед чаепитием для них провели экскурсию по предприятию. Не из праздного любопытства — по возвращении их мужей, сыновей и близких ждут на заводе на работу.

Вместе все преодолимо

Родственницы бойцов прошлись по ухоженной и аккуратной территории предприятия: на фасадах корпусов — свежие муралы на производственную тему, на улице — современная спортплощадка. Чисто и светло в цехах. Женщинам показали этапы сборки выпускаемой продукции и познакомили с рабочим процессом на некоторых участках. На таком большом производстве многие из посетительниц оказались впервые и не скрывали своих эмоций: удивлялись, что все вокруг автоматизировано, интересовались условиями работы, зарплатой и спрашивали, нужны ли рабочие руки.

Встречу на заводе для мам и «вторых половинок» воинов организовали по инициативе Союза женщин Чувашии. На нее собрались более 80 участниц со всех уголков республики. Для близких бойцов такое общение очень значимо — помимо гордости за промышленный потенциал республики, женщины почувствовали внимание и заботу, увидели, что не одни, да и просто смогли по-женски выговориться.

«Дорогие женщины героев, для нас вы — ориентир мужества, — обратился к собеседницам после знакомства с производством Олег Николаев. — Мы все сегодня объединены одной мыслью — сделать все от нас зависящее для заветной Победы. А это не только завершение спецоперации, но и, как сказал наш Президент, — демилитаризация территории Украины, которую используют неонацисты, чтобы уничтожить Россию и воспользоваться нашими ресурсами». Как напомнил руководитель республики, в трудные времена народы нашей страны всегда объединялись, а когда нужно, вставали на защиту Отечества с мечом. Так было и в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сейчас.

«Когда мы вместе, никакие сложности нам не страшны, мы все преодолеем. Искренне вас благодарю за поддержку ваших мужей, сыновей. Для них очень важна наша сопричастность», — добавил Олег Николаев, сказав, что когда он встречается с бойцами в зоне СВО, он видит их боевой настрой, единство и уверенность в победе. А значит, возвращение домой не за горами.

Земляков меж тем с нетерпением ждут на чувашских предприятиях и заводах. Так, производства сейчас активно развиваются, и для дальнейшего роста требуются трудовые ресурсы — как рабочие руки, так и «светлые» головы. На ЧЭАЗ, например, как рассказал генеральный директор Александр Горелов, практически всем рабочим профессиям могут обучить, причем во время обучения работник будет получать неплохую стипендию. «Когда ваши мужья и сыновья вернутся, мы готовы их принять на работу у себя. Сегодня тенденция такова, что рабочие руки очень важны и оцениваются очень хорошо», — поддержали на ЧЭАЗе. Получить востребованную специальность здесь могут и сами женщины, а также дети участников спецоперации.

В качестве предложения на встрече даже возникла идея разработать памятки с информацией о том, где по возвращении бойцы смогут пройти переподготовку и в дальнейшем трудоустроиться. «Будем поддерживать каждого, пока он не встанет на ноги как крепкий специалист», — сказал Олег Николаев и передал поручение региональному Минтруду.

«Если бы не близкие…»

«От нас с вами, от женщин, зависит, насколько быстро мужчины смогут адаптироваться к жизни по окончании спецоперации», — обратилась к подругам лидер Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Неслучайно мам и жен пригласили первыми погрузиться в атмосферу большого завода — впереди у их мужчин не менее важный этап возвращения к обычной жизни, и тут женщины снова должны стать им помощницами.

«Быть женщиной героя — действительно очень сложно. Нам очень хочется, чтобы вы чувствовали внимание и заботу не только своих близких, но и общества», — заметила Наталья Алексеевна, призвав мам и жен активно включаться в работу женсоветов в своих округах — всем вместе, сообща, можно преодолеть все. «Спасибо, что, несмотря на сложности, вы остаетесь очень красивыми, состоятельными. Заглянув каждой из вас в глаза, все равно чувствуешь теплоту и нежность. Очень здорово, что вы это сохраняете в самой себе. Это большая работа», — понимающе заметила Наталья Николаева.

Не понаслышке знает, каково это — возвращаться с поля боя, председатель общественной организации «Инвалиды войны», участник боевых действий в Афганистане Геннадий Матвеев. На встрече ветерана попросили рассказать о том, что помогло ему снова приспособиться к обычным будням. «Внутреннее состояние и жена, — ответил Геннадий Петрович. — Она все тяготы и лишения переносила ежедневно. Если б не было тогда близкого человека рядом… Много примеров было: кто-то тянулся к стакану… Я понимаю, жене, матери очень тяжело, но где-то надо промолчать. И, конечно, мужчине обязательно нужно чем-то заниматься — это хорошо, что на заводах ждут. А еще сила духа — мое поколение воспитано на «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Вот этот пример помог мне лично и моим друзьям выстоять и встать на ноги. Я себя вытащил благодаря работе. Помогая другим, я помог себе. Самое главное, чтобы парень — ваш сын, муж чувствовал себя непокинутым. А мы все для этого должны делать. Вы — настоящие боевые подруги».

Среди женщин, сидящих в зале, было много волонтеров. С первых дней спецоперации многие из них сподвигли сотни других людей плести маскировочные сети, шить амуницию, вязать носки. И теперь это огромная армия неравнодушных, которые ежедневно трудятся, не считаясь с личным временем и своими делами. «Работают, потому что понимают, что от этого зависят здоровье и жизнь наших земляков», — сказала директор фонда «П?рле» Наталия Колыванова. С осени 2022 года из Чувашии благодаря помощи людей было отправлено 37 крупных партий гуманитарного груза.

«Я — мать героя»

По-женски эмоционально, с дрожью в голосе, о своих историях рассказывали сами приглашенные — в зале были и слезы, и искренние сопереживания, и светлая радость. Женщины с гордостью произносили: «Я — мать героя», и все без исключения желали таким же, как они, мамам и женам дождаться своих близких — сыновей, мужей, братьев.

«Большое спасибо за такую теплую встречу. Я никогда не была на таком предприятии, мы почувствовали мощь и республики, и страны, — поблагодарила одна из мам. — Мой сын — офицер, командир роты. Сейчас он на Авдеевском направлении. Я очень сильно за него переживаю. Молюсь каждое утро, каждый день и точно знаю, что наши дети чувствуют нашу поддержку. Поэтому если мы с вами будем раскисать, плакать или говорить, как нам тяжело здесь, им будет вдвойне тяжелее там. Всем нам желаю сил, быть красивыми, бодрыми. И молиться. Дай нам Бог, девочкам, здоровья, веры, надежды. Мы крепкий народ, нас не победить».

Вот уже полтора года ждет своего мужа Ольга Глебова. Ее супруг — врач, сейчас трудится в госпитале в Луганске, почти на передовой. Спасать и лечить раненых мужчина вызвался добровольно, а Ольга приняла выбор мужа. «Такие встречи очень поддерживают, — говорит она. — Конечно, есть родные и близкие, но тут понимаешь, что ты не одна такая. Есть другие матери, жены, дети, которые ждут и чувствуют то же самое. Это придает силы жить дальше. Важно быть вместе». Ждет папу и шестилетняя дочка. Как рассказала Ольга, поначалу были слезы, но потом девочка поняла, что папа — герой. «Мы ей объяснили, что люди, которые находятся там, — делают великое дело, защищают нашу страну. А я всегда добавляю, что наш папа — герой вдвойне. Он еще лечит и спасает, чтобы все вернулись домой».

«Так получилось, что с первых дней СВО мой старший сын в свои 19 лет оказался в первых рядах. Вот уже почти три года там, вырос от рядового до сержанта. Он — оператор БПЛА, подбил более ста единиц вражеской техники, в том числе танк «Леопард». Очень горжусь им», — поделилась мама четырех детей.

«Да, трудно, очень трудно, но надо выдержать», — подбадривала жительница Мариинского Посада Марина Галичева. На СВО у нее внук, сын и брат. Такие душевные встречи, по ее словам, очень нужны. «Знаю несколько женщин, которые замыкаются в себе, даже на улицу не выходят. Я и сама через это прошла — даже в магазин не ходила полторы недели. Хочу сказать, не надо падать духом. Нужно все время чем-то заниматься: вязать носки, делать заготовки — я в этом году бойцам отправила закуску из хрена и варенье. Держитесь, мамочки!»