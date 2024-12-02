Капитан на фронте и за кулисами

В декабре исполняется 115 лет со дня рождения крупного театрального деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Николая Элле

«…Волевой командир и авторитетный начальник, образец высокой дисциплины, верный сын и патриот своей Родины, товарищ Элле вполне заслуживает награждения орденом Красной Звезды…»

Эти строки, Вечным огнем пылающие на страницах архивных документов, как нельзя более точно характеризуют личность Николая Элле. Однополчане не раз отмечали исключительное мужество, силу духа и редкие организаторские способности храброго бойца из Чувашии. Впрочем, не только они, но и коллеги по театральному цеху, ведь заботы директора требуют не меньшей стойкости, выдержки и готовности преодолевать любые трудности.

Профессиональная судьба Николая Элле действительно очень схожа с фронтовой. Как гласит история, основной задачей сформированной им роты, превращенной в полноценную строевую часть, была эвакуация раненых в тыл. В августе 1942 года, в первый этап боев за Ржев, когда из-за бездорожья это было возможно лишь гужевым транспортом, то есть посредством лошадей, Николай Алексеевич вывез из трех медсанбатов более полутора тысяч человек.

Во время декабрьской операции того же года, теперь уже в тяжелейших зимних условиях, когда свирепствовала метель, и приходилось с трудом пробираться через снежные заносы, он не только обеспечивал круглосуточную транспортировку раненых солдат, но и помогал в перевозке имущества госпиталей при их передислокации.

Дальше — больше. «За период боевых действий армии в январе — феврале — марте 1945 года 52-я автосанитарная рота всеми машинами проделала 422644 километра, перевезла 5097 тонн груза и 5850 раненых, что всего составляет 520657 тонно-километров… Все эти цифры являются свидетельством неустанной работы командира роты, капитана Элле», — читаем в наградном листе. А еще требовалось следить за сохранением конского состава и исправностью автопарка, выполнять обязанности по заготовке фуража, то есть паковке корма для лошадей, и доставлять на передовую боеприпасы, провиант и медикаменты.

Директорский пост — это тоже командование, пусть и на гражданке, так что здесь без грамотной стратегии никуда. До ухода на фронт Николай Элле возглавлял Чувашский драматический театр, после демобилизации снова встал у руля Чувашского и Русского драмтеатров. С созданием в 1959 году музыкально-драматического театра был назначен его первым директором. «На плечи Николая Алексеевича легла нелегкая миссия организации нового коллектива, где функционировали фактически две труппы и единая администрация», — вспоминают артисты.

В 1969 году, когда театр разделился на два самостоятельных творческих организма, Николай Элле полностью сосредоточил свое внимание на деятельности солистов, хора, балета и оркестра. И хотя должность директора Чувашского музыкального театра отнимала много энергии и сил, он по-прежнему оставался в курсе всех культурных событий в республике.

КСТАТИ

Будучи начитанным, наделенным природной грамотностью и недюжинным литературным талантом, Николай Элле также работал в газетах «Красная Чувашия» (ныне «СЧ») и «Коллективист», которая издавалась в Ядрине и распространялась в Красных Четаях. «Человеком, подписавшим первый номер, был заместитель ответственного редактора Николай Алексеевич Элле. Он — выходец из деревни Штанаши, русский, хорошо владеющий чувашским языком», — указано в исторической справке.

Фото из архива Чувашского драмтеатра имени К.В. Иванова