Музыка создаст настроение

В декабре в российских школах на урок или перемену позовут не привычные звонки, а новогодние мелодии из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.

Ученики всей страны прикоснутся к прекрасному. Такая возможность появилась благодаря проекту «Музыка вместо звонков». Его реализует Минпросвещения РФ совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Ребята смогут приобщиться к отечественной классике, расширят свои познания о культуре, истории и традициях нашего народа, что позволит воспитать гармонично развитую личность. Мотивы музыкальных звонков будут меняться каждый месяц учебного года, напоминая об определенной дате. Их запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов страны. С января по май 2025 года они будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».