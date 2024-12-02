Кипит на селе культурная жизнь

Каждый может найти занятие по душе

За последние годы в Чувашии отремонтировали и оснастили более 450 культурно-досуговых учреждений — площадок для реализации творческого потенциала становится все больше. В среду, 4 декабря, тройной праздник состоялся для жителей Козловского округа. В деревне Илебары двери распахнул новый Карачевский сельский Дом культуры, а в Козловке открылось сразу два объекта — модельная библиотека и обновленный Дом-музей великого математика Николая Лобачевского.

От книг Раисы Сарби до народных песен

Жители деревни Илебары и близлежащих населенных пунктов с самого утра стремились попасть в Дом культуры, чтобы оценить новое здание. Конечно, сельчане волновались. В открытом учреждении есть все необходимое — зрительный зал, рассчитанный на сто посадочных мест, гримерная, кабинет для кружковой работы, библиотека, санузлы, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, творческая жизнь в этой местности не останавливалась даже на время строительства. Дом культуры работал на базе Карачевской сельской библиотеки, а концерты, фестивали проводились в Малобишевском сельском клубе. Карачевский сельский Дом культуры посетил Глава Чувашии Олег Николаев. Приветствуя сельчан, Глава республики подчеркнул особую важность создания подобных объектов на селе.

Кстати Карачевский сельский Дом культуры возведен в рамках реализации нацпроекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда». Всего на строительство было выделено 64,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 48,5 млн рублей, а из республиканского — 16,2 млн рублей.

«Мы будем стараться мотивировать молодежь переезжать в села. Важно продолжать развивать культурные объекты для приобщения людей к творчеству, сохранению традиций, культурных ценностей и самобытности всех народов, проживающих в Чувашии, — сказал Олег Николаев. — Мы строим сельские клубы, чтобы люди могли собраться, пообщаться, найти новых друзей, спеть песни на разных языках».

Конечно, открытие значимого для жизни сельчан объекта проходило в небольшой суете, но при этом каждый посетитель нашел себе занятие по душе. Например, 11-летний житель деревни Илебары Николай Озеров в библиотеке увлеченно читал одно из произведений Раисы Сарби. «Мне нравится, что здесь есть библиотека. Далеко от дома ходить не надо. Я буду участвовать в различных праздниках. Хочу познакомиться с творчеством Александра Пушкина и Льва Толстого», — подчеркнул юный Коля.

В свою очередь, к выступлению перед зрителями готовилась участница вокального ансамбля «Сударушка» 70-летняя Нина Григорьева, жительница деревни Еметкино. С коллективом Нина Вячеславовна ездит на праздничные Дни деревень, а также занимает призовые места в творческих конкурсах. «Я помню этот клуб еще в старой формации. Сейчас он серьезно преобразился — я в восторге! — поделилась впечатлениями Нина Вячеславовна. — Красивый внешний облик, внутри — комфортные и теплые кабинеты. Очень рада, что появилось место, куда можно прийти для душевного отдыха. Нас вдохновляет то, что о селе заботятся. Здесь кипит культурная жизнь. Мы выступаем с чувашскими песнями, чтобы народный фольклор не забывали наши дети».

Современное пространство для детей и взрослых

Первых посетителей встретила и Межпоселенческая центральная библиотека, модернизированная по стандартам нацпроекта «Культура» за счет республиканского бюджета. Учреждение, построенное еще в 1988 году, давно нуждалось в обновлении. А сейчас библиотека не только получила статус модельной, но и стала многофункциональной. Например, здесь организована информационная зона, где читатели могут работать на компьютерах, графических планшетах, ноутбуках, а также повышать уровень знаний по цифровой, финансовой, компьютерной грамотности.

Частый посетитель библиотеки 16-летний Кирилл Кузьмин открыл электронную книгу уже упомянутого классика Льва Толстого «Война и мир». «Мы в школе скоро будем проходить это произведение, — объяснил свой выбор Кирилл. — В библиотеке очень много новых книг. Здесь можно пользоваться различными электронными ресурсами, читать без ограничений».

Также современное библиотечное пространство удобно для семей с детьми. В этом убедилась Екатерина Пыркина, которая пришла вместе со старшим сыном. А в следующий раз она уже возьмет и младшего ребенка. «Здесь каждый посетитель сможет найти себе занятие по душе. Если у меня старший книгу читает, то младший может провести время с игрушками в детском уголке. Я сама удивилась, что сейчас существуют книги в 3D-формате — с удовольствием их читаю», — рассказала Екатерина.

Стоит отметить, что в этот день Глава Чувашии Олег Николаев в режиме видеоконференции открыл еще пять модельных библиотек — в Красночетайском, Шемуршинском, Яльчикском, Алатырском и Шумерлинском округах.

По словам министра культуры республики Светланы Каликовой, в следующем году будет создано не менее десяти модельных библиотек в муниципальных и городских округах. «Когда мы открываем новые модельные библиотеки, то очень радуемся полученному результату. Всего мы открыли 20 модельных библиотек. Пополняются книжные фонды. Самое главное, что появляются площадки для общения людей как взрослого и пожилого возраста, так и молодежи, в том числе маленьких детей», — добавила министр.

Царица наук в надежных руках

Особое место в истории Козловки занимает Дом-музей великого математика Николая Лобачевского, открытый после масштабного обновления. Основная идея экспозиции — воссоздать атмосферу быта времен жизни Николая Ивановича, а также сделать образовательный центр математики с интерактивными зонами. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы и уроки с трансляцией на светодиодном экране.

«Музей Лобачевского — это туристическая изюминка Козловского округа. Конечно, здесь дети смогут узнать много новой и полезной информации, расширить кругозор», — отметила учитель математики козловской школы № 3, руководитель районного методического объединения учителей математики Ольга Полозова.

«Мы должны похвалить тех, кто был у истоков того замечательного музея, который сегодня стал уникален и для страны. Изначально вызов, который стоял перед обновленным музеем — создать его под запрос подрастающего поколения. Мне кажется, что все получилось. К оформлению привлекали детей, они участвовали в процессе и разрабатывали концепцию. В дальнейшем музей будет проводить интерактивные мероприятия», — заявила депутат Госдумы России Алла Салаева.

Коллекция Дома-музея Николая Лобачевского насчитывает 2 817 единиц хранения.