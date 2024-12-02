Инсульт: успеть вовремя

В неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах заметно выросло количество вновь поступивших пациентов. Если в обычные дни сюда в среднем госпитализируют по 3-4 человека, то в первых числах декабря число принятых больных достигало 7-8 в день.

Врачи затрудняются сказать, с чем это связано. Тем более факторов, оказывающих негативное влияние на состояние человека, страдающего каким-либо сердечно-сосудистыми заболеванием, немало. Это может быть и эмоциональная составляющая (волнения, переживания), и нарушение диеты или режима дня, и даже погодные условия.

Пресс-служба БСМП приводит слова 70-летней пациентки: «Вроде все было как обычно, а муж вдруг говорит, мол, губы у тебя перекосились. Я в ответ возмутилась, что не может такого быть. Потом вроде правая рука стала неметь и челюсть, но я не верила, что это инсульт. Пошла на кухню, чтобы взять стакан с водой, и поняла, что рука не держит…» В больницу женщину доставили на «скорой» со спецсигналами. Успели вовремя.

Важно помнить: если пациент получает медицинскую помощь в течение двух-трех часов после инсульта, то прогноз благоприятный. Так, 87-летнюю горожанку в БСМП привезла внучка. «Я чувствовала, что со мной что-то не так, а что именно — не понимала, — рассказывает пенсионерка. — Рука стала плохо подниматься, нога — плохо ходить, кушала с трудом. Внучка посмотрела на меня и говорит, что надо собираться в больницу». Внимательность и забота молодой родственницы уберегла бабушку от тяжелых последствий инсульта.

Кстати, в эту декабрьскую «волну», по словам заведующего отделением Владислава Ермолаева, в основном поступают пожилые пациенты. Самой «молодой» — 52 года. Несмотря на возраст, многие дают благоприятные прогнозы. Восстанавливаться помогают и правильно назначенное лечение, и современное оборудование, поступившее не так давно в отделение в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (нацпроект «Здравоохранение»), и профессионализм медицинских работников.