В Чувашии осуждены организаторы игровых салонов

В Чебоксарах вынесен приговор четверым участникам преступной группы за организацию незаконной игорной деятельности.

Подпольная сеть существовала четыре года. Были задействованы более ста компьютеров со специально установленным программным обеспечением. Салоны располагались в разных районах Чебоксар — всего 11 помещений. Преступников разоблачили сотрудники регионального Управления ФСБ и МВД в феврале 2023 года. После задержания нескольких участников группы оставшиеся на свободе продолжали «навариваться» на азартных людях. Незаконная выручка за это время составила не менее 2,1 млн рублей.

Суд, с учетом позиции прокуратуры, назначил трем наиболее активным злоумышленникам наказание в виде лишения свободы на сроки до трех лет в исправительной колонии общего режима и штрафами в размере от 200 до 300 тыс. рублей. Еще одной осужденной дали «условку» — два с половиной года с аналогичным испытательным сроком и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в ведомстве решается вопрос об его обжаловании в апелляционном порядке, чтобы добиться также конфискации незаконно полученного дохода. Это требование государственного обвинителя удовлетворено не было.