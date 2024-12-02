Профессия — служение праву

3 декабря в России отмечается День юриста. В профессиональный праздник в Доме правительства чествовали лучших представителей юридического сообщества республики — адвокатов, судей, прокуроров, нотариусов и других специалистов, служащих обеспечению законности и правопорядка.

В праздничном мероприятии принял участие Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что юристы ежедневно оказывают своевременную и квалифицированную помощь жителям, в том числе и бесплатную. Например, подобную помощь получили более 150 участников СВО и членов их семей по более чем 400 случаев. В отрасль внедряются и цифровые сервисы, действует платформа «Социальный адвокат». Современные технологии позволяют людям в короткие сроки получить консультацию, и граждане чувствуют заботу государства.

Лучшим в профессии на праздничной церемонии вручили государственные и ведомственные награды за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие правового государства, а также правовое просвещение граждан. В числе награжденных — и руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов, он удостоен Почетной грамоты Чувашской Республики.

Филипп Афанасьев