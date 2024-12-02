В Чебоксарах открылась выставка «Приходят на подмогу волонтеры»

По зову сердца

В Национальном музее открылась передвижная выставка о волонтерской помощи, которую оказывают жители республики нашим воинам на фронте и жителям регионов, пострадавших в ходе боевых действий. На открытие пришли представители добровольческих организаций, бойцы спецоперации, посетил мероприятие и Глава республики Олег Николаев.

В экспозиции выставки «Приходят на подмогу волонтеры» — фотографии, рассказывающие о тех, кто по зову сердца трудится во имя общей Победы.

Цифры Более 200 гуманитарных грузов на общую сумму более 150 млн рублей отправлено из Чувашии в зону СВО с начала частичной мобилизации

«Волонтерский корпус Чувашии — это сильные духом, неравнодушные люди, которые сегодня творят добрые дела не только в тылу, но и активно помогают фронту, — отметил Олег Николаев. — В переломный период, когда Россия противостоит нацизму в новом обличье, волонтерские фонды, добровольческие объединения Чувашии, которые есть в каждом муниципальном образовании республики, объединились в едином порыве поддержать бойцов спецоперации, внести посильный вклад в общую Победу. Это дорогого стоит».

Руководитель республики сообщил, что буквально накануне через командира разведроты чувашского полка с позывным «Феликс» на фронт были переданы 15 fpv-дронов, 2 металлоискателя. В составе гуманитарного груза — и письма детей защитникам Родины. На передовой очень ценят эти послания. «Когда пишут дети, когда приходит помощь из тыла, понимаешь, за что воюешь, ощущаешь всю любовь страны», — поделился один из бойцов.

Проект создан совместно с фондом «Перле» и Союзом женщин Чувашии, многие кадры сделаны не профессиональными фотографами, а самими волонтерами, большая часть из них публикуется впервые. Выставка позволяет оценить вклад добровольцев в общее дело борьбы с нацизмом, она будет представлена во всех муниципальных округах, и каждый сможет дополнить ее своими материалами. Первыми после столицы ее увидят жители Батыревского округа, куда экспозиция отправится 16 декабря.

Василий Григорьев