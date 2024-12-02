В Минстрое Чувашии наградили победителей смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство

Соревновались улицами и дворами

В Минстрое Чувашии наградили победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов. Помимо дипломов финалисты получили премии: 40,8 тыс. рублей — за первое место, 24,5 тыс. рублей — за второе место и 16,3 тыс. рублей — за третье.

Победителями в номинации «Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы» стали Тарханский психоневрологический интернат (Батыревский округ), Шихабыловская основная общеобразовательная школа (Урмарский округ) и детский сад № 204 «Лапландия» города Чебоксары.

В оформлении цветников и уголков отдыха отличились столичные детские сады № 174 и 9, Мусирминская школа имени В.Д. Николаева (Урмарский округ).

Улица Николаева села Большие Яльчики Яльчикского округа, улица Школьная (Старые Айбеси Алатырского округа) и улица Центральная (Байглычево Яльчикского округа) — лидеры номинации «Озеленение и благоустройство улиц частного сектора».

Среди придомовых территорий многоквартирных домов победили улица Семенова, 37 (Новочебоксарск), улица Писателя Лаврентия Таллерова, 24 и проспект Тракторостроителей, 42 (Чебоксары).

Хозяйства Долговых (село Хыркасы Чебоксарского округа), С.В. Платоновой (Чебоксары) и Е.К. Ивановой (деревня Малое Янгильдино Чебоксарского округа) отмечены в номинации «Озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов».

Победителей конкурса приветствовал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ — главный архитектор Чувашии Павел Корнилов: «Здорово, когда лучшие практики благоустройства тиражируются, масштабируются. Обязательно учтем обратную связь от вас для совершенствования положения конкурса. Действительно, некоторые моменты требуют изменений, в частности, сроки подведения итогов. Также обязательно рассмотрим возможность увеличения призового фонда».