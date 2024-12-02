Волшебство на школьной сцене

Получить награду под аплодисменты маститых режиссеров, актеров и полного зрительного зала — такая возможность представилась победителям фестиваля школьных театров «АСАМ». В этом году конкурс прошел в Чувашии во второй раз и объединил юных актеров и их наставников из более 350 школ республики. Школьные спектакли оценивало профессиональное жюри, лучшие постановки и восходящих звездочек отметили в 14 номинациях.

«На сцене ты будто проживаешь жизнь своего персонажа», — поставленным голосом рассказал «СЧ» начинающий актер театрального коллектива «Студия 53» чебоксарской школы № 53 одиннадцатиклассник Роман Тимофеев. Спектакль, в котором он исполнил главную роль, — «Встретимся на орбите» по мотивам рассказов об Андрияне Николаеве на фестивале взял номинацию «Лучший спектакль большой формы». «Когда выступаешь, ты оказываешься в параллельной реальности: ты этим дышишь, живешь, отдаешься роли, пытаясь передать мысль режиссера зрителям», — поддерживает «коллегу» по труппе старшеклассница Юлия Карпова. Молодые люди второй год занимаются в школьной театральной студии под руководством педагога Ивана Александрова и мечтают в будущем выйти на большую сцену. После школы и Роман, и Юлия собираются поступать в театральный вуз.

А пока первые шаги в искусство они делают на школьной сцене. С ребятами занимаются приглашенные педагоги по речи, сценическому движению, другие опытные специалисты. Год от года мастерство ребят растет, как и увлеченность актерской профессией. Перед фестивалем, например, школьники репетировали по четыре-пять часов, не теряли времени и на каникулах.

Постановку алатырской школы № 7 имени Героя Советского Союза З.И. Парфеновой жюри назвало самой оригинальной на фестивале. Это спектакль-дефиле «Олька в тридесятом царстве». В нем задействовано 30 юных артистов, а главную роль исполнила пятиклашка Настя Беленкова. «Мне нравилось, когда зал смеялся, и были смешные моменты», — поделилась своими впечатлениями маленькая артистка. Школьники выступают в школах и детских садах, и на очереди у театральной студии новая постановка «Федорино горе» — тоже в виде дефиле. Как рассказали педагоги Ольга Тряпичкина и Лариса Тырлышкина, все костюмы для спектаклей дети создают своими руками.

Торжество по случаю вручения наград «АСАМ» прошло в лучших театральных традициях: в фойе Чувашского академического драматического театра имени К. Иванова гостей встречали персонажи из спектаклей, а победителей в номинациях со сцены объявляли известные режиссеры и актеры, вскрывая конверт. Школьные студии, а также отдельных юных артистов отмечали как в традиционных театральных номинациях, так и в необычных. Так, наряду с лучшими спектаклями большой и малой формы, лучшей мужской и женской ролью, лучшей работой режиссера и сценографией назвали «Самый экологически важный спектакль», а также самый оригинальный, по мнению пользователей соцсетей.

С успехом школьных актеров и их наставников поздравила депутат Госдумы Алла Салаева. Это по ее инициативе год назад, в Год счастливого детства, в Чувашии появился фестиваль «АСАМ». «Нас всех объединила вера в себя и в волшебство, а главное — в мечту, — обратилась Алла Леонидовна, особо поблагодарив театральных экспертов за помощь в подготовке школьных педагогов, а также самих наставников. — Эта добрая история становится уже нашей хорошей традицией. Пройдут годы и, я уверена, вы, ребятишки, став взрослыми, будете с радостью и гордостью рассказывать об этом замечательном фестивале и участии в школьном театре».

Порадовался за участников фестиваля и Глава Чувашии Олег Николаев. Он поблагодарил организаторов, педагогов и профессиональных театральных деятелей республики, сопровождавших ребят на всех этапах подготовки, за большой вклад, отметив, что волшебство на сцене (так в переводе с чувашского языка звучит слово «асам») творится именно их руками. «На глазах растет мастерство ребят. Уверен, для многих эти первые шаги на большой сцене станут не просто волнительными моментами, но и началом больших свершений, открытий и достижений», — поздравил Олег Николаев.

Всем победителям подарили билеты в театры республики, вручили дипломы и подарки. А обладателей номинации «Лучший спектакль большой формы», учеников чебоксарской школы № 53 Алла Салаева, как и в прошлом году, пригласила в Москву на экскурсию и посещение театра.