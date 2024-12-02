«Один день в Стамбуле»: несмешная история из жизни 50-летних мужчин

Любовь к «Квартету И», которая длится уже 17 лет — со времен выхода комедии «День выборов», удерживает от того, чтобы разнести в пух и прах новый фильм этой четверки «Один день в Стамбуле». Его можно было бы описать одним словом «скучно» и на этом закончить рецензию. Если бы с такой историей артисты дебютировали в 2007-м, то никакой всенародной любви и не случилось бы.

Режиссер — Авет Оганесян,

продолжительность — 1 час 24 минуты,

места съемок: Турция

Справедливости ради все-таки хочется отметить некоторые плюсы. Тем более на общем фоне российских комедий, выход которых прокатчики анонсируют перед показом («Зять» с Нагиевым, «Звезды в Сибири» со Светлаковым, Маликовым и Бузовой, «Братья» с Киркоровым), «Один день в Стамбуле» выглядит не пошло, но для «Квартета И» откровенно слабовато. Или просто новая реальность, где уже не смеются над чиновниками, представителями силовых структур, казаками, журналистами и звездами шоу-бизнеса, определяет другую тональность. В стране не стало социального и политического юмора.

Совместили приятное с полезным

Сценарий этой грустной комедии о дружбе написало все то же трио: Ростислав Хаит, Леонид Барац и Сергей Петрейков, а режиссером они пригласили 32-летнего Авета Оганесяна, с которым уже работали на фильмах «Громкая связь» и «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», только там он был монтажером. Но к Оганесяну вопросов меньше всего, потому что он постарался по максимуму использовать замкнутое пространство яхты, перенося действие из кают-компании на разные палубы, заставляя героев спускаться и подниматься, оставляя их в разном количестве и перемежая разговоры видами летнего Стамбула, Босфора и Мраморного моря. Солнце, ветер и волны здесь полноценные участники истории. Выходя из кинотеатра под серое низкое декабрьское небо Чебоксар, ощущаешь себя вернувшимся из круиза. Турция стала не по карману, так хоть в кино на нее посмотрим.

Возможно, «Квартету И» хотелось совместить приятное с полезным, и во время отдыха на Босфоре они сняли еще и малобюджетное кино. Причем особо не напрягаясь. Никаких сатирических вставок с другими персонажами, перебивающих центральное повествование и украшающих все четыре фильма «О чем говорят мужчины», здесь нет. Да и новая история к этому циклу как бы не имеет отношения. У героев другие имена. Леонид Барац сыграл писателя Дениса, Ростислав Хаит — продюсера Костю, Александр Демидов — врача Геру, а Камиль Ларин — бизнесмена Марата. Хотя можно было и не менять имена и профессии — все равно все остались при своих амплуа.

У этой четверки есть эксцентричный друг Вадик, который пригласил их провести три летних дня в Стамбуле, где он живет последние годы. Точнее, жил, потому что пока друзья летели, он взял и умер. Эту скорбную и невероятную в своей неожиданности новость личный помощник Вадика Паша (Тарас Кузьмин) сообщил друзьям уже по прилету. Но яхта заказана, алкоголь и закуски оплачены, настрой на отдых тоже никуда не делся, поэтому друзья не возвращаются в Москву следующим же рейсом, а едут поминать Вадика теми самыми напитками, которые должны были выпить вместе с ним. И скорбят они как-то недолго. Помните, у Григория Горина: «Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить».

Кроме Паши, компанию в морской прогулке им составили две блондинки, постарше и помоложе. Гид Надежда (Арина Маракулина) и Юля (Анастасия Белоусова), которую в титрах подписали «непонятно кто». Она называет Вадика не иначе как Вадим Вячеславович и вроде бы работает у него пиарщиком. Ее история — почему Вадик пригласил Юлю на дружескую вечеринку в мужской компании — так и осталась нераскрытой. Зато глядя на Надю и Юлю, все удивлялся молоденький стюард-турок, что это за неправильные русские, если среди них нет женщин с накачанными губами и искусственными ресницами, и никто еще не прыгнул пьяным за борт. Возможно, эта линия с особенностями национальных поминок в глазах иностранцев одна из самых удачных в фильме.

О чем говорят мужчины на поминках?

Как выглядит Вадик, еще в молодости сумевший заработать свои первые 100 тыс. долларов, мы так и не узнаем. Все воспоминания о нем — только на словах, без визуализации. И все они связаны с его деньгами и сложным провокативным характером, когда он «сталкивал людей лбами, пытаясь высечь из них искру». Семь лет назад на праздновании дня рождения Кости, Вадик утомленно спрашивал Марата: «Когда эта х… закончится?» Такой же вопрос на определенной минуте начинает волновать и зрителей. Хотя фильм недлинный, но затянутый. В интернет-отзывах люди уже пишут, что уходили из зала, не досмотрев, жалея о потраченных деньгах и времени, и что это худший фильм квартета. Перед финальными титрами Марат голосом Леонида Бараца говорит, что несмотря ни что день все-таки удался, но в это мало верится.

Нельзя сказать, что в нем нет смешных шуток. Есть, и парочка даже может уйти в народ, но общая атмосфера навевает тоску. История сама по себе горькая: человек умер, а самые близкие друзья, каждому из которых он давал деньги, которые сейчас отдыхают, пьют и едят за его счет, не могут вспомнить о нем ничего доброго. Потому что когда в жизнь Вадика пришли большие деньги, он решил, что может позволить себе все и даже больше — ну, к примеру, писать в раковину. О чем говорят на поминках заматеревшие мужчины, которым за 50? Все банально: о деньгах. Женщины ушли не то что на второй — на двадцать второй план. Если и вспоминают, то только бывших жен. У Вадика — Леру:

— Она, вроде, была гражданская.

— Она была Великая Отечественная. И столько же длилась в его жизни.

А Марат даже имя своей бывшей не называет: «Когда про женщину говорят: она страшнее атомной войны — все думают, это про внешность, а это же про последствия».

Конфликта в фильме нет: пикировки Марата с Костей противостоянием назвать нельзя, сюжета тоже. Даже главного героя, объединившего всю эту компанию, и того нет, чтобы посмотреть Вадику в глаза и составить о нем свое мнение. Зато есть седина, животы, вторые подбородки — мужчины уже не так молоды и хороши собой, чтобы полтора часа смотреть исключительно на них. Тут ж, простите, никакие морские виды не спасают. Даже легче тем, кто ходил на эту стамбульскую историю в театр, где нет крупных планов, пусть там она идет даже на час дольше. Хотя, наверное, уже прошли те времена, когда чебоксарцы стремились попасть на постановки «Квартета И», будучи в Москве в командировке или проездом, или подстраивая под спектакль даты отпуска.

Времена прошли, а зарабатывать деньги артистам нужно, шутить над чем-то нужно, вот они и выбрали безопасную тему дружбы. Но и здесь она показана совсем не такой, как в прошлом фильме «Простые удовольствия». Там, пройдя 15 км по Садовому кольцу, друзья помогли Саше вышагать непростое решение: продавать или нет свой бизнес, да и были добрее друг к другу. Здесь же, как заметил со стороны Паша, все весь день выпендриваются друг перед другом. Но разве смысл дружбы в этом? Есть ощущение, что мы, как и 10, 15, 17 лет назад, ждем от «Квартета И» беспощадной сатиры и запоминающихся шуток, которые смогут встроиться в наш культурный код наравне с Бельдяжками и дефлопе, а артисты — в силу возраста и более философского отношения к жизни — уже давно играют в другой лиге.