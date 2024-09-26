Отработали на три «пятерки»

«Такого масштабного мероприятия еще не было, обязательно надо повторить!» — подобными словами описывали свои впечатления о прошедшем в Чувашии с 18 по 22 сентября Международном форуме потребительской кооперации «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее» и участники, и посетители его встреч и активностей. Особенно жителей республики впечатлил гастрофестиваль на Красной площади Чебоксар, где была представлена продукция потребсоюзов разных регионов — своеобразная «карта вкусностей» России.

Форум, кстати, проводится уже много лет. Он проходил в Ульяновске, Туле, Калуге, Казани, Нижнем Новгороде, а в этом году площадкой проведения была выбрана столица Чувашии. Мероприятия форума прекрасно вписались в большую годовую программу празднования 555-летия Чебоксар. «Показали работу своих предприятий, представили продукцию, приняли участие во всех проектах Центросоюза, получился грандиозный праздник, — делится «послевкусием» от форума председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. — Организаторами выступили Центросоюз Российской Федерации и правительство Чувашской Республики. Центросоюз объединяет предприятия потребительской кооперации в более 70 регионах страны».

Участие в форуме приняли представители федеральных и региональных органов власти, руководители и специалисты организаций потребительской кооперации из 71 региона России, преподаватели и студенты кооперативных учреждений образования, представители иностранных кооперативных организаций из более 25 стран в очной и заочной форме.

«В рамках форума были проведены два крупных мероприятия. Первое — это молодежный трек, — рассказывает Валерий Михайлович. — В потребительской кооперации есть своя система кооперативного образования. Это Российский университет кооперации и его филиалы во многих крупных городах, в том числе Чебоксарский кооперативный институт. Это и организации среднего профессионального образования — техникумы, в том числе Чебоксарский кооперативный техникум. Представители, руководители этих организаций собрались в Чебоксарах и обсудили вопросы развития кооперативного образования, привлечения молодежи в организации потребительской кооперации, развития студенческих проектов, стартапов, патриотического воспитания молодежи».

В рамках самого кооперативного форума была насыщенная деловая программа — круглые столы, пленарные заседания. На ярмарке были представлены проекты Центросоюза России: мобильная торговля, современные автолавки, которые предлагают производители для переработки, общественного питания, доставки продукции. Продукция заготовительной и перерабатывающей отраслей была представлена в экспозиции «Дикоросы». Чувашпотребсоюз выставил, например, колбасы и мясную продукцию нашего Ядринского мясокомбината, в том числе знаменитый шартан «Чувашский», соки и нектары прямого отжима Комсомольского плодокомбината, плодоовощные консервы Аликовского плодокомбината, березовый сок Красночетайского комбината «Янтарь».

Отдельная экспозиция — «Кооператоры — фронту» — была посвящена гуманитарной помощи, которую кооператоры со всех регионов отправляют участникам специальной военной операции, жителям новых регионов России. Прямо с форума нашим бойцам были переданы два автомобиля УАЗ и система спутниковой связи.

«Масштабными были ярмарка и гастрофестиваль на Красной площади, в которых свою эксклюзивную продукцию, блюда национальной кухни, представили два десятка региональных потребсоюзов, в том числе Чувашпотребсоюз, а также наши местные чувашские товаропроизводители. Интересными, яркими были экспозиции с народными художественными промыслами, — продолжает председатель Совета Чувашпотребсоюза. — Народу было много. Наши горожане, гости были рады приобрести продукцию, продавцы — впечатлены нашим красивым городом, достопримечательностями, чистотой, нашими покупателями, все уехали довольными, с хорошими добрыми отзывами».

«Первый день форума был посвящен посещению кооперативных организаций Чувашпотребсоюза. Что показывали, о чем рассказывали гостям?» — поинтересовались мы у Валерия Павлова. «Показывали нашу работу, что делаем для того, чтобы повышать качество продукции, качество обслуживания наших посетителей. Всего в наши муниципалитеты выехали около 500 руководителей, специалистов региональных потребсоюзов, журналисты. Посетили наш Чебоксарский кооперативный техникум, музей потребительской кооперации Чувашии, наш оптовый логистический центр — Чебоксарскую универсальную базу — и ряд наших кооперативных организаций. Показали работу наших приемозаготовительных пунктов, производственных предприятий, аптек, магазинов, организаций общественного питания, рассказали о нашей Комплексной программе развития, которая предусматривает реализацию инвестиционных проектов во всех отраслях деятельности. Ежегодно в развитие материально-технической базы, улучшение условий труда работников, повышение качества обслуживания мы вкладываем значительные средства. Это и строительство, реконструкция объектов, модернизация оборудования, развитие мобильной торговли, и другие направления нашей работы», — раскрыл подробности председатель Совета Чувашпотребсоюза. Также для гостей из других регионов и стран подготовили экскурсионную программу, показали столицу, местные достопримечательности.

Ключевым мероприятием деловой программы форума стало пленарное заседание «Кооперация как базовое условие развития территорий». В нем приняли участие руководство республики, Центросоюза, депутаты Государственной Думы, наши коллеги из Беларуси.

Обсуждалось много вопросов — развитие оптовой и розничной торговли, модернизация производства, изменение законодательства, в том числе налоговая реформа, вопросы кадровой политики, развития международной потребительской кооперации.

Были подписаны соглашения о сотрудничестве между Центросоюзом Российской Федерации и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ, Чувашпотребсоюзом и Гомельским областным потребительским обществом. «Это пойдет на пользу кооперативного движения в России и Беларуси», — прокомментировал подписание документов Валерий Павлов.

Также были подведены итоги работы структурных подразделений Центросоюза, лучшим вручили награды. «Было приятно, что Чувашпотребсоюзу вручено переходящее знамя Центросоюза России за первое место за развитие общей деятельности во Всероссийском соревновании «За эффективное развитие отраслей деятельности» за 2023 год среди более 70 региональных потребсоюзов страны, — не скрывает гордости Валерий Михайлович. — Красноармейскому райпо было вручено свидетельство и переходящее знамя Центросоюза за первое место за развитие общей деятельности, Моргаушскому райпо — свидетельство о присуждении второго места среди более двух тысяч кооперативных организаций Центросоюза России. Еще раз подчеркну, что эти награды — результат работы всего нашего коллектива из пяти тысяч сотрудников и результат той поддержки, которую нам оказывает и правительство Чувашии, и Центросоюз России.

Одна из главных задач, ради которых проводятся подобные форумы, — это популяризация кооперативного движения, в том числе среди молодежи. И мы рады, что благодаря форуму в Чебоксарах еще больше жителей познакомились с потребительской кооперацией, узнали о том, что такое кооперация России, которая насчитывает почти два века».

Решено, что следующий такой масштабный форум пройдет в Архангельской области. На волне успешно проведенного нынешнего мероприятия Чувашпотребсоюз настраивается, чтобы ярко и интересно представить на нем потребительскую кооперацию Чувашской Республики.

Беседовал Николай Воронов