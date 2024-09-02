«Уроки жизни» для юных самокатчиков

Ответственные родители всегда рассказывают детям о том, как правильно переходить проезжую часть, кататься на велосипеде и пользоваться общественным транспортом. Но как быть, если у ребят нет мам и пап, или они не заботятся о воспитании своих чад? В таком случае освоить уроки жизни помогут другие взрослые — учителя, наставники, инспекторы. По мнению психологов, лучше всего это делать в игровой форме: так легче запоминаются правила, да и дети получают положительные эмоции. Такой форум безопасности для юных жителей республики, нуждающихся в особой поддержке, и провели на днях представители региональных министерств транспорта и образования, ДОСААФ и Госавтоинспекции Чувашии.

На мероприятие пригласили полсотни подопечных Порецкого детского дома и центров для детей-сирот Чебоксар и Шумерли. В столичном парке «Амазония» для участников слета организовали мастер-классы. Мальчишки и девчонки учились правильно управлять велосипедами и самокатами. Специалисты рассказывали, где можно, а где нельзя кататься, как действовать, если возникли сложности на дороге, что делать, если случилась авария. Также ребята учились делать световозвращающие аксессуары для одежды, которые повышают видимость пешеходов на неосвещенном пути. Участвовали в конкурсах и викторинах. Кстати, знатоки ПДД получили полезные призы.

Любители подвижных игр на свежем воздухе пообщались с профессиональным тренером по футболу Михаилом Романовским и раз и навсегда уяснили, что гонять мяч ни в коем случае нельзя ни на дороге, ни на тротуаре. Показали детям и фильмы про то, как вести себя на дорогах. А во время поездки на ретро-троллейбусе эксперты рассказали подросткам о правилах поведения в общественном транспорте.

«Деятельность Минтранса Чувашии направлена не только на ремонт дорог, пассажирские перевозки, но и на пропаганду безопасности дорожного движения. Главная цель таких мероприятий — чтобы полученные знания юные жители республики применяли в жизни и четко соблюдали все правила. Тогда и пострадавших на дорогах будет меньше», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Петров.

КСТАТИ

Как отметили в Минтрансе Чувашии, форум безопасности для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, удалось провести благодаря федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Знание правил поможет водить самокат безопасно. Фото Максима Васильева