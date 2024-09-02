Чувашские товары — на виртуальном прилавке

Продукцию республики будут продвигать в едином стиле

Около семи десятков предпринимателей подали заявки для размещения на специальной витрине «Сделано в Чувашии» электронной торговой площадки «Озон». Теперь на маркетплейсе можно будет найти сувениры и изделия наших ремесленников, домашний декор, мед, продукцию фермеров и другие товары местного производства.

Об этом заявил Глава Чувашии Олег Николаев в Москве во время семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Президиума Госсовета России по вопросу развития экспорта. Руководитель региона принял участие в работе круглого стола, где обсуждались механизмы продвижения отечественной продукции.

О деталях этой встречи Олег Алексеевич рассказал позднее в своем телеграм-канале. В рамках поддержки российских товаров совместно с республиканским бизнес-инкубатором достигнута договоренность с одним из крупнейших маркетплейсов «Озон» по созданию витрины чувашской продукции — сообщил Николаев. Такой онлайн-«прилавок» будет оформлен в едином стиле под брендом «Чувашия БлагоДарит».

Многие местные предприниматели, по словам Главы республики, уже заинтересовались возможностью выйти на новый уровень. Заявки от них будут приниматься до 30 сентября.

По мнению вице-премьера — руководителя Минэкономразвития Чувашии Дмитрия Краснова, развитие региональных брендов помогает укреплять экономику, сохранять культурное наследие, привлекать инвестиции, создавать благоприятный деловой климат. Чувашская витрина на маркетплейсе — хорошая инициатива бизнеса, она даст предпринимателям дополнительный инструмент для продвижения товаров, одобрил министр.

Краснов напомнил, что по поручению Главы региона создается и собственная платформа брендов «Чувашия БлагоДарит». Площадка с виртуальной выставкой и возможностью перехода на маркетплейс для покупок разработана на базе Инвестиционного портала республики. На ней будут собраны торговые марки с описанием, наименованием, каталогом продукции. Проект намечено запустить до конца года. Пока речь идет о размещении информации о 15 брендах Чувашии, предполагается, что со временем количество участников возрастет.

Помощь местным производителям оказывает и республиканский Центр поддержки экспорта: с 2023 года около тысячи представителей малого и среднего бизнеса получили содействие в продвижении продукции на мировые рынки. В результате наши предприниматели смогли заключить более 180 контрактов и экспортировать товаров на сумму свыше 16 млн долларов США, сообщил Олег Николаев.

Благодаря комплексному сопровождению, например, промышленное холодильное оборудование компании «Аркто», что работает в республике с 2020 года, нынче востребовано не только в России, но и за рубежом — в странах СНГ и Объединенных Арабских Эмиратах. А чебоксарский разработчик онлайн-сервисов «Лайм Эйч Ди» в этом году поборется за победу во всероссийском конкурсе брендов «Знай наших». Сервисы компании помимо нашей страны запущены в Бразилии, Нигерии, Турции, США, а общее число установок ее приложений в мире превысило сто миллионов. Фирма также создала бесплатный сервис для выхода на рынок государств Ближнего Востока и Северной Африки, рассказал Глава Чувашии.

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Чувашские производители детской одежды участвуют в московской международной выставке «CJF–ДЕТСКАЯ МОДА-2024. Осень», сообщили в Минэкономразвития республики. Поездку организовал региональный Центр поддержки экспорта в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Свою продукцию на форуме представляют три производителя детской одежды из Чувашии под брендами «Lelu kids», «Хитре» и «Looklie».