Профессиональный праздник финансисты Чувашии отметили походом в театр

Растет бюджет — растет и ответственность

«В республике трудится большая армия добросовестных и высококвалифицированных специалистов, которые ежедневно ответственно и самоотверженно выполняют сложные задачи по обеспечению финансовыми ресурсами всех государственных и муниципальных программ и проектов», — отметил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, открывая торжественное мероприятие, посвященное Дню финансиста.

И именно ежедневной занятостью работников государственных и муниципальных финансовых органов республики объяснил выбор столь необычного формата празднования — зачастую выбраться в театр или на другое культурное мероприятие им бывает просто некогда. Судя по взрывам смеха в зале по ходу спектакля и аплодисментам по его окончании, формат праздника «именинникам» понравился.

Труппа Чувашского драмтеатра давала в этот вечер «Мăнаккасем» (Тетки) по пьесе Александра Коровкина — легкую комедию-фарс, как раз рассчитанную в первую очередь на зрителя, пришедшего в театр отдохнуть от своих повседневных забот.

Кстати В рамках мероприятия для присутствующих была организована викторина по финансовой грамотности.

Однако без официальных выступлений, почетных гостей и награждения лучших специалистов финансовой сферы событие, конечно же, тоже не обошлось.

«При вашем непосредственном участии растет качество предоставления социальных услуг, развивается промышленность, строится новое жилье, благоустраиваются города и села, а жизнь наших граждан становится лучше и комфортнее. Именно благодаря вашим усилиям за последние пять лет консолидированный бюджет Чувашии вырос в 2 раза, по итогам 2023 года превысил 100 млрд рублей и продолжает наращивать свои объемы», — обозначил Михаил Ноздряков, обращаясь к присутствующим. При этом он отметил, что, безусловно, вместе с ростом бюджетных параметров растет и ответственность за принимаемые решения и эффективность использования бюджетных средств. «Но у нас есть хорошие компетенции, при поддержке федерального центра и правительства республики перед нами открываются новые возможности. Поэтому уверен, что мы с вами и в дальнейшем будем добиваться только отличных результатов», — резюмировал первый вице-премьер.

Большой вклад финансистов в развитие республики подчеркнул и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Я всегда и везде говорю, что наша главная цель — сделать Чувашию лучшим местом в мире. Для этого мы разработали масштабный мастер-план по развитию Чебоксарской агломерации, для этого развиваем туристическую привлекательность, проводим различные мероприятия межрегионального и всероссийского уровня, привлекаем иностранных инвесторов. Очевидно, что без грамотных финансистов реализовать все запланированные мероприятия невозможно. Поэтому мы ценим и благодарим каждого из вас! Пусть каждый бюджетный рубль приносит прибыль в десятки, сотни, а то и тысячи рублей. Успехов вам не только в профессиональной, но и в личной, обычной, повседневной жизни».

Зампредседателя Госсовета Чувашии Виктор Горбунов также поблагодарил сотрудников финансовой сферы, в том числе работников налоговой службы, казначейства, контрольно-ревизионных органов, за достойную работу, нацеленную на процветание нашего региона. «От вашего труда зависит благополучие сотен тысяч семей и стабильность в обществе. И это очень важно», — отметил он.

Наиболее достойным сотрудникам отрасли вручили государственные и ведомственные награды, юбилейные медали «В память о 555-летии города Чебоксары». Наградили и победителей конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.