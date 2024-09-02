Правительство Чувашии утвердило Стратегию развития кластера «Приводное машиностроение»

Соответствующее распоряжение Кабинета министров подписал Глава республики Олег Николаев.

К 2028 году планируется увеличить количество участников кластера и повысить эффективность их взаимодействия, освоить новые виды продукции и расширить выход на зарубежные рынки, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Кластер создан на базе предприятий, выпускающих электроприводную технику, трубопроводную арматуру и комплектующие. В 2023 году его участниками был освоен один новый вид продукции и реализован один проект в рамках импортозамещения. К концу 2028 года стратегия предполагает повышение этих показателей до пяти и четырех соответственно.

В России в целом наблюдается стабильный рост объема производства арматуры и электроприводов. За шесть лет количество выпущенной продукции выросло почти вдвое.