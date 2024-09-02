Чувашпотребсоюз снова признали лучшим

Центральной темой Международного форума потребительской кооперации стала «Кооперация как базовое условие развития территорий». Модератором пленарного заседания, посвященного этому вопросу, был председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов. Вел он встречу живо, подчас с юмором, постоянно поддерживая интерес аудитории. «Очень хорошо проходит форум, нам здесь очень уютно», — подвел первый итог Дмитрий Львович.

Представляя собравшихся, Зубов приветствовал гостей из Беларуси, Китая, Ирана, Нигерии, Танзании, Марокко, Филиппин, а также делегатов потребкооперации из 70 регионов страны, в том числе из новых. «Наша кооперация увеличивается, эти регионы завтра будут приняты в ряды Центросоюза», — сказал председатель.

На заседании с подробным докладом о состоянии потребкооперации республики выступил Глава Чувашии Олег Николаев. «Мы будем рады, если наш опыт применят в других регионах, а еще больше — если отдельные направления сможем организовать на уровне межрегиональном. Ну и надо замахиваться на межгосударственный уровень», — обозначил ориентиры Глава.

Правительство республики, Центросоюз с Чувашпотребсоюзом работают на основе соглашения о взаимодействии. Этот документ, как предложил Олег Николаев, возможно пересмотреть с учетом новой Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2025-2030 годы. Особая активность в данном направлении наблюдается в сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе. В частности, Чувашпотребсоюз рассматривается как один из участников таких ключевых проектов, как «Агромаркет «Пехет», «Агрегатор сельскохозяйственной продукции», «Оптово-продовольственные рынки», «Цифровая платформа «Чувашия благодарит».

В 2023 году по линии Минэкономразвития Чувашии оказана финансовая поддержка 942 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3,2 млрд рублей, по линии Минсельхоза Чувашии — 599 сельхозорганизациям и КФХ, а также 1508 самозанятым гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на сумму 3,9 млрд рублей. При содействии на льготных условиях появляются новые производственные площадки в промышленных и технопарках «Абат», «Машзавод», «Волгахим». Реализация данных проектов позволит к 2033 году создать 790 рабочих мест и предоставить льготный доступ к площадям парков 38 субъектам МСП. Ожидается, что объем выручки резидентов к уровню 2033 года составит 22,6 млрд рублей, налоговые поступления в бюджеты всех уровней достигнут 2,7 млрд рублей.

В прошлом году организации системы Чувашпотребсоюза получили господдержку на 26 млн рублей. Он стал участником пилотного проекта по организации горячего питания во всех школах Красноармейского и Аликовского округов. С 2023 года Чувашпотребсоюз обслуживает 105 школ — это 15 тыс. учащихся в девяти округах. А главными поставщиками мяса, молочной продукции, овощей, круп, макаронных изделий и хлебобулочных товаров для учебных заведений стали чувашские производители, включая организации Чувашпотребсоюза.

Цифры В Чувашпотребсоюзе работают более 5 тыс. человек, ежегодно выплачивается населению и сельхозпроизводителям около 1,2 млрд рублей. В системе действуют 900 магазинов с розничным годовым оборотом 8 млрд рублей.

Кадры для потребкооперации в Чувашии готовят два учебных заведения. По окончании выпускникам предоставляются рабочие места на предприятиях с активной корпоративной культурой, они получают «белые зарплаты» и все социальные выплаты.

Дмитрий Зубов прокомментировал выступление Главы республики как «очень глубокое погружение в проблемы кооперации, видение путей их решения». «Руководителю Чувашпотребсоюза, конечно, сложно работать, но с таким подходом Главы республики можно сделать быстро много хорошего», — подчеркнул Дмитрий Львович.

Когда на сцену поднялся председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, Дмитрий Зубов пошутил, что он «похудел со всеми заботами форума, но выглядит лучше, чем до него». Потребкооперация присутствует по всех округах Чувашии, констатировал Валерий Михайлович. Ряд райпо являются бюджетообразующими в своих муниципалитетах. Почти 300 тыс. населения республики — это клиенты потребкооперации. Около 20 тыс. личных хозяйств — поставщики продукции. Имеется свой оптово-логистический центр. Дмитрий Зубов отметил, что в поездке по республике часто можно встретить вывески с брендом «Кооп» — это марка потребкооперации. «Эти четыре буквы играют очень большую роль», — сказал глава Центросоюза.

На заседании обсуждались такие темы, как потребкооперация в современных условиях и СВО, международный опыт кооперативного движения, стратегия развития кооперации с учетом новых вызовов, ее развитие на малых территориях, новые инструменты и модели кооперации — цифровизация, интернет, мобильная торговля.

По видеосвязи участников форума приветствовали президент Международного кооперативного альянса (МКА) Ариэль Гуарко, президент Кооперативов Европы, вице-президент МКА, председатель Центрального кооперативного союза Болгарии Петар Стефанов, генеральный секретарь «Еврокооп» Тодор Иванов. Выступили также председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов.

Были подписаны Стратегия на 2024-2026 годы по реализации соглашения о намерениях по сотрудничеству между Центросоюзом и Белорусским союзом потребительских обществ, а также соглашение между Гомельским областным потребительским обществом (Беларусь) и Чувашпотребсоюзом. В документе подчеркнута взаимная заинтересованность сторон в обмене опытом и установлении новых экономических связей.

Состоялась церемония награждения. Ордена «За вклад в развитие потребительской кооперации России» II степени удостоился председатель совета Моргаушского райпо Борис Андреев. «Знаете, почему вторая? Чтобы больше работал и стремился к первой степени», — прокомментировал Зубов. Медаль «За вклад в развитие потребительской кооперации» I степени вручена председателю Ибресинского райпо Ольге Гурьевой, председателю Ишлейского потребительского общества Татьяне Павловой. Звание заслуженного работника сферы обслуживания Чувашии присвоено Елене Никитиной, специалисту ООО «Коопцивиль». Почетным знаком «Молодой лидер потребительской кооперации» отмечена студентка Чебоксарского кооперативного техникума Александра Морозова.

Сразу две районные организации республики стали лидерами всероссийского соревнования: за развитие общей деятельности первое место заняло Красноармейское райпо, второе — Моргаушское. А Чувашпотребсоюз в очередной раз стал лучшим региональным союзом Центросоюза России — ему присуждено первое место за эффективное развитие отраслей деятельности за 2023 год с вручением переходящего знамени. Принимая награду, Валерий Павлов сказал, что основная часть работников организации находится на своих рабочих местах, в зале присутствует лишь малая толика. Он попросил своих людей встать, чтобы им поаплодировали — это было весьма трогательно.