Потребительская кооперация — дело молодых

Экономика, трудовые династии и традиции, успешные практики и стартапы, образовательные проекты — эти и другие вопросы обсуждались в ходе пленарного заседания «Молодежь и будущее: сотрудничество и инновации в международной потребительской кооперации стран БРИКС». Мероприятие состоялось в рамках Международного форума «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее», который проходил в Чебоксарах с 18 по 22 сентября.

Площадкой для пленарного заседания стала Чувашская государственная филармония. Она объединила более полутора тысяч представителей отрасли и студентов. Именно молодежная аудитория создавала в зале особую атмосферу — царили оживление и приподнятое настроение. Как отметил ведущий мероприятия, здесь собралась «лучшая молодежь потребительской кооперации».

На Международном форуме для будущих специалистов была организована насыщенная образовательная программа. К примеру, пленарному заседанию предшествовал молодежный трек в Чебоксарском кооперативном институте — состоялись круглые столы, мастер-классы, тренинги, дискуссионные сессии, «мозговые штурмы», деловые игры.

В пленарном заседании приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов и эксперты из зарубежных стран. Среди них — президент молодежного крыла Международного кооперативного альянса Азиатско-Тихоокеанского региона Дульче Бустаманте, президент молодежного крыла альянса стран Африки Абубакар Садик Лабаран.

Модератор встречи ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева поблагодарила Главу Чувашии за теплый радушный прием и объявила, что заседание транслируется на все регионы, где присутствует потребкооперация. Самая большая численность выпускников кооперативных учебных учреждений представлена в Чувашии, именно здесь дается старт новым молодежным проектам, отметила модератор.

ДМИТРИЙ ЗУБОВ,

председатель Совета Центросоюза России: «Потребительская кооперация Чувашии — одна из лучших в России. Здесь есть что посмотреть из лучших практик отрасли. В поездке по республике очень приятно было видеть вывески с надписью «Кооп», которые встречаются довольно часто. Это означает, что кооперация в регионе жива и развивается. А глядя на молодежь, можно спокойно уходить на пенсию — подросла достойная смена. Будущее отрасли — в ее руках».

Форум — великолепная возможность продемонстрировать успехи региона не только в потребкооперации, но и в других отраслях экономики и социальной жизни, сказал Олег Николаев. Коснувшись истории кооперативного движения, он оценил Чувашпотребсоюз как разнонаправленное многофункциональное предприятие, в котором работают более 5 тыс. человек. Его вклад в экономику весьма значительный, прежде всего, для сельской местности.

Основа успеха предприятий — это люди. Глава отметил, что в Чувашии, как нигде, крепка традиция семейных династий в разных сферах. Всего в отрасли 15 династий, стаж которых составляет 1981 год. Это самый продолжительный трудовой стаж в системе потребкооперации России. В целом по стране в 27 регионах насчитывается 114 трудовых династий, общий стаж которых превышает 14 тыс. лет.

В кооперативном движении республики немало представителей молодежи, они стремятся сохранить и развить традиции, добиваются значительных успехов. Так, кооператив «Лук-Агро» является одним из лидеров, здесь применяются передовые технологии и методы работы, что позволяет ему закрывать до 70% потребности страны в луке-севке. Это предприятие также пример того, как дело родителей успешно продолжает сын. В прошлом году Леонид Кузнецов открыл цех по глубокой переработке картофеля и начал производство чипсов. А кооператив «Деревенский дворик», возглавляемый Андреем Васильевым, специализируется на выпуске мясных и творожных полуфабрикатов. Его продукция поставляется в 28 регионов России, а также в Казахстан, Китай, Ирак. Другой представитель молодежи Чувашии Алексей Андреев организовал цех-сыроварню в Чебоксарском округе, неподалеку от этнографического комплекса, что позволило предпринимателю войти и в сферу агротуризма.

«Только представьте, какого синергетического эффекта могли бы добиться эти проекты при их развитии в ключе кооперации. Наша задача — показать, что кооперация позволит добиться большего результата, выйти на более высокий, международный уровень, значительно масштабировать свои проекты», — резюмировал Олег Николаев.

Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов отметил удачный формат форума — молодежь и ветераны вместе. Он также выразил признательность зарубежным участникам, которые откликнулись, невзирая на логистические трудности. «Сейчас уже можно сказать, что заложенная идея форума получилась», — подчеркнул председатель Совета Центросоюза России. По словам Зубова, форум идет целых… девять месяцев — столько велась подготовка. Четырехдневная программа в Чувашии — это финиш события. Есть даже идея обсудить перспективу проведения в нашей республике ежегодного форума потребительской кооперации.

Председатель Совета Центросоюза отметил, что развитие кооперации наблюдается, прежде всего, в сфере образования. Наши студенты растут истинными патриотами страны.

О совместном проекте с Российским университетом кооперации — международном фестивале кооперативной молодежи — рассказал Дамир Фаттахов. Дульче Бустаманте обратилась к теме развития сотрудничества России с другими странами. Абубакар Садик Лабаран поднял вопрос взаимодействия между молодыми кооператорами Международного кооперативного альянса. Профессор университета Бразилии Клаудия Джейси Баренко Аббас поделилась опытом работы кооперативов своей страны. Также были награждены победители конкурсов по отбору кандидатур в молодежный комитет Международного кооперативного альянса и «Стартап диплом». Сертификаты получили представители разных вузов страны и специалисты региональных потребсоюзов. Среди них — Василий Мефодьев, инженер ООО «Коопторгцентр» Чувашпотребсоюза.