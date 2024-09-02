Обсудили новые меры поддержки

В Кирове состоялось 73-е заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа. В работе принял участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Чувашскую Республику представлял Председатель Госсовета Леонид Черкесов.

Центральной темой стала государственная поддержка семей с детьми. Игорь Комаров напомнил, что Президент страны Владимир Путин первой из национальных целей развития России на предстоящее десятилетие определил сохранение людей, укрепление здоровья и повышение благополучия граждан, сообщает пресс-служба республиканского парламента. По словам полпреда, в регионах ПФО сельское население демонстрирует более высокие установки на рождаемость и создание многодетных семей.

В ходе мероприятия изучены и формы господдержки семей с детьми в регионах округа. Среди них — существенные выплаты за первенца, субсидирование первого взноса по ипотеке. Все предложения будут доработаны и направлены в Правительство страны, Государственную Думу, Совет Федерации. «Необходимо убрать критерий нуждаемости при распределении помощи для многодетных семей. Такую рекомендацию сформулировали с коллегами», — прокомментировал итоги заседания Леонид Черкесов.

Отдельно обсудили меры по обеспечению сельхозтоваропроизводителей ПФО современной отечественной техникой и эффективными технологиями производства. Игорь Комаров отметил, что глава государства до 2030 года поставил задачи развития — увеличение объема производства продукции АПК не менее чем на 25% и обеспечение роста экспорта продукции не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года. Для достижения этих целей разрабатывается новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Полпред также подчеркнул, что вопросам НТР и укрепления технологического суверенитета в округе уделяется пристальное внимание, лучшие региональные практики, а также предложения могут быть вынесены для дальнейшего обсуждения на Совет округа.

«Сегодня проблему нехватки запчастей и комплектующих аграрии решают самостоятельно. Не всегда успешно. Наша задача — создать единую информационную базу, которая поможет найти потенциальных производителей оборудования», — отметил спикер чувашского парламента Леонид Черкесов.