Инженеры и релейщики зажгли на дорожках «Олимпийского»

Дружный коллектив группы компаний «АБС Электро» в очередной раз продемонстрировал яркий пример любви к спорту и здоровому образу жизни — на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах состоялась XI Спартакиада предприятия. Атмосферу захватывающего шоу ощутили не только участники состязаний, но и болельщики, для которых были придуманы разнообразные активности.

Ажиотаж чувствовался еще до начала стартов. Поддерживать хорошее настроение помогала и музыка — на стадионе играл духовой оркестр, выступали известные эстрадные ансамбли.

Пока спортсмены разминались, болельщики отлично проводили время. Самые юные зрители раздавали «пять», обнимались и фотографировались с костюмированными Чебурашкой, Карлсоном, зайчиками, слоником и другими любопытными персонажами. Также у детворы пользовались популярностью ростовые куклы. Кроме того, для ребят была организована отдельная зона с батутом, боулингом, бьюти-баром, аквагримом, дискотекой с блогерами и фокусниками. Еще дети могли проявить себя за шахматной доской. В это время взрослые зрители получали невероятные эмоции от футбольных сражений с надувными шарами, игры в морской бой и других интересных конкурсов.

Но вернемся к спортивной программе — участники испытывали свои возможности в семи дисциплинах: мини-футбол, волейбол, армрестлинг, перетягивание каната, шведская эстафета, прыжки в длину и скоростное плавание.

К сведению В Спартакиаде «АБС Электро» принимали участие команды АБС ЗЭиМ Автоматизация, ВНИИР-Промэлектро, ВНИИР-Прогресс, АБС Русь, Релематика, а также объединенный коллектив ВНИИР и ВНИИР Гидроэлектроавтоматики.

«Спартакиада «АБС Электро» — это наша традиция, которую мы очень любим, ценим и с нетерпением ждем каждый год. Сотрудники с огромной самоотдачей готовятся к соревнованиям, а болельщики с энтузиазмом участвуют в конкурсах, — подчеркнула председатель совета директоров группы компаний «АБС Электро» Ирина Харисова. — Такие соревнования сплачивают коллектив, укрепляют здоровье сотрудников. Нам удалось продемонстрировать, что мы смелые, способные, сильные, спортивные и справимся со всеми вызовами, которые перед нами стоят».

После приветствия почетных гостей наступил торжественный момент по олимпийским канонам — заместитель технического директора по основным фондам АБС ЗЭиМ Автоматизации Евгений Ишмуратов и инженер-конструктор третьей категории ВНИИР-Прогресс Анастасия Арсентьева зажгли огонь XI Спартакиады АБС Электро.

По традиции состязания стартовали со шведской эстафеты — мужчины бежали этапы по 400 и 200 метров, а женщины — по 300 и 100 метров. Со стартового сигнала шесть команд помчались за победой — на дорожках «Олимпийского» кипели нешуточные страсти. Поначалу участники из команды Релематики отсиживались позади, но со второго этапа Надежда Краснова вывела квартет на лидирующие позиции, а партнеры по команде благодаря характеру и силе воли довели дело до победы.

«Я не ожидала, что мы выиграем шведскую эстафету. Все команды очень мощные, крутые и спортивные. Мы очень счастливы, что участвуем в грандиозном празднике спорта «АБС Электро», — поделилась эмоциями сотрудница Релематики Надежда Краснова.

Примечательно, что третье место в эстафете занял объединенный коллектив ВНИИР и ВНИИР Гидроэлектроавтоматики, за который выступал Дмитрий Шемяков. Конечно, Дмитрий ведет активный образ жизни и занимается футболом. Да, в рамках Спартакиады он также выступал в мини-футболе, где его дружина в итоге стала победительницей. Для Дмитрия соревнования родного предприятия — всегда огромный праздник.

«Я участвую в Спартакиаде «АБС Электро» с 2012 года. Интерес к состязаниям только растет, — рассказал Дмитрий Шемяков. — Спартакиада сплачивает коллектив, происходит обмен опытом, общаемся с коллегами, находим новых друзей. Поддержка трибун очень сильно воодушевляет и придает дополнительной энергии. Каждый раз организаторы преподносят новые и интересные сюрпризы».

Любопытные события разворачивались в армрестлинге, где за пальму первенства боролись финалисты прошедшей юбилейной десятой Спартакиады «АБС Электро» в этом виде программы — АБС ЗЭиМ Автоматизация и ВНИИР-Прогресс. Тогда ЗЭиМовцы оказались сильнее, а проигравшие испытывали огромное желание сломить сильного конкурента. Ценою невероятных усилий ВНИИР-Прогресс все-таки добился долгожданной победы.

«Мы принципиально хотели выиграть — приложили огромные усилия, серьезно тренировались, — сообщил сотрудник ВНИИР-Прогресс Сергей Афанасьев. — Коллеги сильно поддерживали нас, мы их слышали. Прекрасный праздник спорта в отличную погоду, хорошая возможность провести время с друзьями и семьей».

По итогам жарких баталий во всех видах программы в общем зачете соревнований победу одержала команда АБС ЗЭиМ Автоматизация. На втором месте расположился ВНИИР-Прогресс, а замкнул пьедестал почета объединенный коллектив ВНИИР и ВНИИР Гидроэлектроавтоматики.

СПРАВКА «СЧ»

Группа компаний «АБС Электро» объединяет многопрофильные предприятия, которые занимаются разработкой и производством широкого спектра электротехнического оборудования, внедрением систем автоматизации и защиты, проектированием, строительством, инженерным оснащением и комплектацией энергообъектов, а также предлагают комплексные решения для нефтяной, газовой, нефтехимической, энергетической, атомной, металлургической, горнодобывающей, судостроительной, транспортной и других отраслей промышленности. Производственные площадки и офисы группы компаний «АБС Электро» располагаются в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.