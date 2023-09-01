Торжество спорта, драйва, азарта и хорошего настроения

На своих рабочих местах сотрудники группы компаний «АБС Электро» продолжают славные традиции, проектируя современные автоматические системы управления, изобретая приборы и устройства, которые необходимы для промышленности и энергетики нашей страны. А еще они дружат со спортом — на стадионе «Олимпийский» состоялась юбилейная Х Спартакиада «АБС Электро», приуроченная к 65­летию системообразующего предприятия Чувашии — «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Праздничную атмосферу яркого и незабываемого шоу ощутили не только участники, но и зрители состязаний, для которых были придуманы интересные конкурсы.

…Еще перед началом спартакиады участники и зрители собирались около «Олимпийского» в группы, предвкушая праздник спорта, а встречал всех духовой оркестр, исполнявший классический репертуар. На трибунах стадиона сразу стало понятно — не только спортсмены, но и зрители проведут прекрасно время.

Самые маленькие могли сфотографироваться с Чебурашкой и Карлсоном — большие ростовые куклы пользовались у юных зрителей спартакиады повышенным интересом. Для детей организовали отдельную зону отдыха с настольными играми — дженгой, морским боем, мини­боулингом и другими разнообразными активностями. А те, кто постарше, имели возможность получить прилив адреналина во время футбольных баталий в надувных шарах.

Пока болельщики активно отдыхали, участники юбилейной Х Спартакиады «АБС Электро» готовились к стартам. Соревнования проводились в семи видах спорта: плавание, легкоатлетическая эстафета, мини­футбол, волейбол, перетягивание каната, прыжки в длину и армрестлинг.

Кстати В спартакиаде приняли участие команды «АБС ЗЭиМ Автоматизация», «ВНИИР», «ВНИИР­Прогресс», «АБС Русь», «Релематика» и «ВТБ».

«В этом году у нас двойной юбилей. Уже 10 лет мы доказываем, кто выше, сильнее, быстрее из наших прекрасных предприятий на Спартакиаде «АБС Электро». А также в этом году 65 лет «АБС ЗЭиМ Автоматизация», где трудятся очень сильные, мужественные, выносливые и дружные коллеги, — подчеркнула председатель совета директоров «АБС Электро» Ирина Харисова. — Сегодняшним праздником мы покажем, насколько легко мы можем преодолеть все препятствия и благодаря силе воли прийти к победе. Хорошей погоды, прекрасного настроения, драйва и задора. Давайте сохраним это мероприятие у себя в памяти для достижения тех результатов, которые мы должны показать в этом году на своих предприятиях».

Сразу после торжественного приветствия почетных гостей заместитель технического директора по основным фондам «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Евгений Ишмуратов и инженер­конструктор «ВНИИР­Прогресса» Анастасия Арсентьева выбежали на стадион с факелом и зажгли огонь юбилейной Спартакиады «АБС Электро» по олимпийским лекалам!

Турнир стартовал без раскачки — со шведской легкоатлетической эстафеты, в которой принимали участие четыре спортсмена из каждой команды (мужчины бежали этапы по 400 и 200 метров, а женщины 300 и 100 метров). Инициатива в забеге переходила из рук в руки, но все­таки в первом виде программы дружина «АБС ЗЭиМ Автоматизация» должна была показать свою силу и сплоченность. И они сделали это, добившись важной и значимой победы на радость преданным болельщикам.

«Очень рад за свою команду, которая выиграла шведскую эстафету. Как гласит наш лозунг, «ЗЭиМ 65 — время побеждать!» Но с другой стороны, от проведения таких клас­сных соревнований побеждает вся группа компаний «АБС Электро». Самое главное, чтобы наши сотрудники чаще встречались, общались и дружили друг с другом, а спартакиада только способствует сплочению коллектива, — поделился эмоциями генеральный директор «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Юрий Сушко. — в рабочее время мы чаще видим людей в процессе производства, а на легкоатлетических дорожках и футбольных полях они раскрываются с другой стороны. Каждый раз на спартакиаде для себя открываешь что­то новое».

Один из членов победной четверки мастер 13­го цеха «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Кирилл Самышкин в беседе с корреспондентом «СЧ» пояснил, что чувствовал серьезную ответственность перед коллегами своего предприятия. «Не хотелось подвести родной ЗЭиМ, праздновавший 65­летний юбилей. Я бежал на третьем этапе и выложился на все 200% — до такой степени, что ухо заложило», — добавил Кирилл Самышкин.

Спартакиада «АБС Электро» объединяет сотрудников группы компаний не только из Чебоксар, но и из Москвы. Из столицы нашей страны приехала внушительная группа спортсменов, органично влившаяся в составы своих команд. Перед мини­футбольными баталиями бок о бок разминались игроки команд «АБС Русь» и «ВНИИР». Они не только приводили мышцы в тонус, играя в квадрат, но и весело подшучивали друг над другом. «Участие в этих соревнованиях — возможность увидеть и вживую пообщаться с коллегами, а то обычно только переписываемся по телефону или через видеосвязь, — сказал вратарь «АБС Русь» Олег Дудин, работающий системным администратором в московском офисе компании. — Я долго ждал проведения спартакиады и скучал по соревновательному азарту».

Пожалуй, самое большое внимание зрителей юбилейной Спартакиады «АБС Электро» привлекли соревнования по армрестлингу. Двое мужчин и одна женщина из каждой команды выявляли силу рук. Инженер­проектировщик компании «Релематика» Константин Алексеев отчаянно сражался с соперниками, превосходящими в силе и массе мышц. В итоге «Релематика» смогла войти в тройку сильнейших, замкнув пьедестал почета. «Я никогда не занимался армрестлингом. Очень тяжело было бороться с тяжеловесными участниками, но хорошо, что смогли добраться до бронзовых наград. Очень крутой опыт и классное приключение, — поделился Константин Алексеев. — Прекрасный праздник спорта, отличная возможность провести время с друзьями и семьей».

Итоговые результаты

Победителями юбилейной Х Спартакиады «АБС Электро» в общем зачете стала команда «ВНИИР­Прогресс». Второе место заняла команда «АБС ЗЭиМ Автоматизация», а третье — «ВТБ».