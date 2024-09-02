У берегов Чебоксар развернулось великолепное зрелище — белоснежные паруса рассекали водную гладь акватории Волги, уходя вдаль от завороженных зрителей. В столице Чувашии состоялась четвертая парусная регата группы компаний «АБС Электро», в которой участвовали шесть экипажей предприятий ВНИИР-Прогресс, АБС ЗЭиМ Автоматизация, ВНИИР-Промэлектро, АБС Русь, Релематика и объединенная команда ВНИИР и ВНИИР-Гидроэлектроавтоматика.

До старта состязаний красивые спортивные яхты ожидали участников гонок у пристани. Накрапывал мелкий дождик, но он не смог помешать масштабному празднику.

К слову, парусная регата занимает особое место в корпоративной культуре группы компаний «АБС Электро», где уделяется серьезное внимание спортивной жизни. Число яхтсменов постоянно растет — молодые работники организации берут пример с более опытных коллег.

Корреспондент «СЧ» познакомился с 24-летним сотрудником ВНИИР-Прогресс Александром Егоршиным. Он работает в офисе предприятия в Санкт-Петербурге. В ходе интервью Александр рассказал, что парусным спортом занимается шесть лет, а с приходом на предприятие у него появилась мотивация еще больше времени посвящать любимому хобби. «Я очень рад, что регата является фишкой «АБС Электро».

В Чебоксары я приехал в первый раз. Для меня трасса немного непредсказуема, но я ее изучал перед стартом — смотрел направление течения, с какой стороны дует ветер, — сообщил Егоршин. — Атмосфера великолепная. Мне нравится, что компания проводит такие классные мероприятия».

Кстати Маршрут парусной регаты «АБС Электро» пролегал от Свято-Троицкого мужского монастыря до западной границы Центрального пляжа и обратно.

Началу соревнований предшествовали жеребьевка команд и церемония открытия, где коллективы представляли название, девиз и фирменное движение. Участники весьма креативно подошли к выбору имен для экипажей: «Дети капитана Теслы», «На гребне волны», «Алые паруса», «Романтики»…

В это время команды болельщиков соревновались в громкости «кричалок» и дарили коллегам яркие и незабываемые эмоции. Зрители лакомились мороженым и наслаждались игрой оркестра.

«Парусная регата «АБС Электро» — это один из самых красивых праздников предприятия, который проходит на великой реке Волге. Мы открыли долгожданное спортивное событие в жизни нашей организации, — поделилась эмоциями председатель совета директоров группы компаний «АБС Электро» Ирина Харисова. — Несмотря на стремление к победам, в соревнованиях главенствует дружба и командный дух!»

Каждый экипаж получил стартовый номер, прошел предгоночный инструктаж и сразу — в бой! Шесть команд были разделены на два полуфинала по три коллектива — в финал выходили две быстрейшие лодки из каждого заплыва. По доброй традиции преданные болельщики сопровождали любимых участников на двух прогулочных яхтах. Среди тех, кто наблюдал за перипетиями гонок с суши, особенно выделялась группа поддержки предприятия «Релематика» с плакатом «Нам сегодня повезет!» Наиболее активной фанаткой была Наталья Афанасьева. «Мы переживаем, подбадриваем своих ребят. Гоним их к победе любыми доступными способами — «кричалками», плакатами, — сказала Наталья. — На регате царит классная атмосфера. Здесь можно от души отдохнуть, развеяться и немножко забыть о работе».

Первые паруса уплыли далеко от берега. Складывалось впечатление, что экипажи с легкостью взаимодействуют друг с другом. Однако участникам все-таки пришлось бороться с природными факторами. «В первой гонке был очень сильный ветер, и поднималась серьезная волна. Я чувствовал себя не опытным участником регат, а новичком, — поделился впечатлениями главный энергетик АБС ЗЭиМ Автоматизация Андрей Стоканов. — Главное, что мы хорошо настроились и получили огромное удовольствие от командной работы».

Команда АБС ЗЭиМ Автоматизация все-таки пробилась в гонку за награды. Но ей противостояли очень грозные соперники. К самому старту финала в небе засияло солнце, настроение экипажей и зрителей заметно улучшилось.

Гонка стартовала с места в карьер. Борьба была острой — фаворит соревнований не прослеживался до последних метров дистанции. Погода во время финального заплыва благоволила участникам — волны успокоились, ветра не чувствовалось. Судьбу первого места решали считанные метры. Победу вырвал объединенный коллектив ВНИИР и ВНИИР Гидроэлектроавтоматика. «Это была напряженная битва, мы боролись до конца, — сказал после финиша капитан экипажа Николай Силаев. — Мы были заряжены на победу, но чувствовалось небольшое волнение. Осознание триумфа еще не пришло…»

Еще один член команды-победителя Наталья Егорова отметила, что парусная регата имеет большую ценность. «Подобные соревнования сплачивают коллектив. У нас крупная организация, и когда мы вместе собираемся, то лучше узнаем друг друга, находим новых друзей, устанавливаем личные контакты», — добавила она.

Второе место занял коллектив уже упомянутой АБС ЗЭиМ Автоматизации. Замкнул пьедестал почета — ВНИИР Промэлектро.

Чемпионы получили заслуженные награды под знаменитую композицию «We are the champions» группы QUEEN. Также счастливчикам достался огромный торт!

К сведению

Результаты парусной регаты вошли в зачет Спартакиады «АБС Электро».