В Чебоксарах прошла парусная регата группы компаний «АБС Электро»

Солнце в парусах

В минувшую субботу на волжских просторах развернулось удивительно красивое зрелище — белоснежные яхты скользили по волнам, ловя в паруса ветер и удачу. Здесь прошла парусная регата группы компаний «АБС Электро». Не менее вдохновляющая атмосфера царила и возле яхт-клуба, откуда спортсмены отправлялись на 10-километровую дистанцию — играл духовой оркестр, реяли корпоративные флаги.

Шесть команд пытали счастья в соревнованиях. Водных гонщиков напутствовали руководители предприятий «АБС Электро», напомнив, что успех команды зависит от каждого ее члена. «Прекрасный праздник спорта еще раз докажет, что командная работа — самая эффективная и приносит самые лучшие результаты», — обратилась к яхтсменам председатель Совета директоров «АБС Электро» Ирина Харисова и пожелала им побед и азарта.

Погода благоволила участникам состязаний — это отмечали многие. «Настоящая, яхтенная, — сказал и Алексей Шлямин, руководитель республиканской Федерации парусного спорта. — Солнце, ветер — все условия, чтобы провести парусную гонку зрелищно и ярко». Инструктаж, построение, и вот регата объявляется открытой! Об этом возвестил не только ведущий, но и красочный салют — разноцветный дым окутал водную гладь.

Парусная регата «АБС Электро» проводится в третий раз. В этом году она посвящена 65-летию завода электроники и механики — «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Результаты этих соревнований войдут в общий зачет корпоративной спартакиады «АБС Электро», намеченной на 6 сентября.

Три команды под парусами устремились в даль волжских просторов — первый полуфинал. В этот раз маршрут более сложный. Начинать гонку предстояло против ветра — идти галсами, подставляя встречным воздушным потокам то один, то другой борт. Старт здесь — половина успеха. Яхты кружили возле стартового буя, чтобы грамотно выйти на маршрут — набрать скорость и не потерять, маневрируя, драгоценное время. А дальше все зависело от мастерства команды. Возвращаться к финишу предстояло уже при попутном ветре, но и здесь есть свои нюансы в управлении парусом.

Во втором полуфинале на волжские просторы вышли еще три команды, полные решимости быстрее покорить дистанцию. К слову, к заплывам присоединились и болельщики на прогулочных яхтах. Поддержка на дистанции тоже весомая лепта на пути к победе. А для тех, кто остался ждать на берегу, выступала вокальная группа.

Уже на берегу участники регаты поделились своими впечатлениями. «Для меня это вторая регата. Маршрут в этот раз скоростной, с маневрами — тем интереснее, — рассказала Елена Киселева, женщина-капитан, заместитель директора по закупкам и логистике АО «ВНИИР». — Я всегда за групповые, массовые мероприятия — это сплачивает коллектив. Сегодня и с погодой повезло. Огромная благодарность нашему руководству за организацию таких мероприятий».

«На старте было волнительно, а сейчас, после финиша — просто взрыв эмоций. Это такой заряд энергии! — рассказал Константин Коголев, заместитель руководителя департамента «АБС ЗЭиМ Автоматизация». — Задача была — выйти в финал, и мы с ней справились! Это мероприятие очень важно, оно дает дополнительную мотивацию. Красота — не только вокруг, но и в слаженной работе команды. Общаясь с по-настоящему увлеченными людьми, хочется развиваться. И своему заводу, которому в этом году 65 лет, я тоже, под впечатлением от водных просторов, желаю попутного ветра. Большому кораблю — большое плавание!»

По результатам отборочных заплывов в финал вышли четыре команды. Решающая гонка за звание сильнейшего — спортсмены сосредоточились, группы поддержки включили на полную мощь жар своих сердец. Минуты тянулись бесконечно долго. И вот на фоне волжских волн появился первый парус — лидер! Первое место в парусной регате заняла команда «ВНИИР Прогресс».

В честь победителя под восторженное «Ура!» салютовали брызги шампанского и был торжественно вынесен огромный торт. На втором месте — «АБС ЗЭиМ Автоматизация», на третьем — «ВНИИР Промэлектро». Лучшие получили награды, все участники соревнований — памятные подарки как прекрасное воспоминание о белоснежных яхтах, летящих вперед, о солнечном ветре в парусах, о безбрежных просторах и о том, что любую дорогу осилит идущий.