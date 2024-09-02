Реабилитация в домашних условиях

В Алатырском комплексном центре социального обслуживания населения открылся пункт проката, услугами которого могут воспользоваться семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.

В ассортименте — технические средства реабилитации (тренажеры различной модификации, ходунки, опоры для сиденья, опора для ходьбы, велотренажер, кресло) и развивающее оборудование. Предварительно специалисты проводят обучение родителей. ТСР выдается безвозмездно по заявлению клиента, заключается договор.

На прошлой неделе в пункте проката специалисты подобрали новые ходунки мальчику Павлу, получателю услуг микрореабилитационного центра на дому. «Возможность взять во временное пользование необходимые принадлежности позволят сэкономить семейный бюджет», — отметила мама, Татьяна Александровна.

Пункт проката работает в рамках реализации проекта «Поддержка» по направлению «Домашний микрореабилитационный центр».