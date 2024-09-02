Вадим Иванов взял медаль первенства мира по полиатлону

Воспитанник спортшколы «Хастар» Красночетайского округа Вадим Иванов завоевал серебряную награду первенства мира по полиатлону среди юношей и девушек 16-17 лет в спортивной дисциплине «пятиборье с бегом», сообщили в Минспорте Чувашии. Состязания прошли в белорусском Могилеве. По итогам ярких баталий в плавании, беге на 100 м и 3 км, стрельбе из пневматической винтовки и метании 700-граммового снаряда Вадим набрал 361 очко. В соревнованиях участвовали лучшие спортсмены России, Казахстана и Беларуси.