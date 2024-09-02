Что волнует жителей республики

В Чувашии 18 сентября состоялся очередной Единый информационный день. Представители региональных органов власти побывали в муниципалитетах, встречались с трудовыми коллективами. Речь шла о последних изменениях налогового законодательства, программе долгосрочных сбережений. Руководители окружных администраций информировали по местной повестке. Также жители республики активно пользовались возможностью получить ответы на насущные вопросы.

Так, в Красноармейском округе поднимались темы, связанные с благоустройством деревень и сел, программой инициативного бюджетирования и реализацией проектов. Беспокоит сельчан состояние выездов на республиканскую автодорогу и участков вдоль электрических и газовых сетей. Кстати, здесь встречу в рамках Единого информдня совместили с плетением маскировочных сетей для земляков — бойцов СВО.

В Моргаушском округе участника СВО, руководителя АНО «Оплот Отечества» Сергея Голицына волнует судьба леса около деревни Адабай. Также он заявил о необходимости строительства кровли над спортивной площадкой перед Моргаушской школой и раздевалки для спортсменов. А многодетная мама Татьяна Сухова пожаловалась на то, что в деревне Лапкасы «не ловит» интернет.

А в Шемуршинском округе в ходе встречи с информационной группой был поднят вопрос о сжигании травы в частном секторе. Жители Чукальского территориального отдела поделились проблемой обустройства дорог.

В Ядринском округе обсуждались темы мошенничества с банковскими картами и безопасного пользования электрическим и газовым оборудованием. Речь также шла о проектах инициативного бюджетирования, регистрации домашних животных, борьбе с борщевиком Сосновского.

В Яльчикском округе прием граждан по личным вопросам провела уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Федорова.

Организаторы встреч заверили, что все вопросы взяты на контроль, ответы дадут по каждому.

Василий Григорьев