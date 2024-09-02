Сыровар из Янтиковского округа выходит на новый уровень

Предприниматель Татьяна Юркина участвует в федеральном конкурсе «Люди дела», номинация — «Деловая женщина».

Татьяна занимается производством сыра. Для развития агробизнеса умело использует инструменты государственной поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и гранта «Перспектива». Результат работы за 2023 год — около 800 кг сыра, задача на 2024-й — кратно увеличить этот показатель. В помощь — новое оборудование и еще три пары рабочих рук. В этом году Татьяна Юркина стала победителем республиканского конкурса «Предприниматель года», сообщает Минэкономразвития Чувашии.