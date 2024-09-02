О малышах позаботится «КормоМама»

Вчера в деревне Медикасы Цивильского округа открылся новый телятник, оснащенный самым современным оборудованием и технологиями. Объект осмотрел Глава Чувашии Олег Николаев. Это первая из двух запланированных площадок по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород в этом населенном пункте. Строит их компания «ВДС». Сейчас здесь содержатся 720 голов, но в следующем году запланирован выход на проектную мощность — 1440 голов. Одна из особенностей — система кормления телят «КормоМама», которая автоматизирует процесс выпойки телят и в целом сокращает трудозатраты. Кроме того, она позволяет использовать при кормлении животных как цельное молоко, так и его заменители. Владельцы вложили в объект 387 млн рублей из собственных средств, почти половину затрат предприятие собирается возместить через господдержку. «Радует, что к нам приходят инвесторы, создающие молокоперерабатывающие предприятия, чья продукция уходит на экспорт. Такая работа набирает обороты, и мы будем дальше стимулировать такой подход», — сказал Олег Николаев.