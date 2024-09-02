Мост через Кирю стал как новый

На 122-м километре автомобильной дороги «Аниш» завершились ремонтные работы

Этот мост длиной 42,4 метра был построен еще в 1978 году. Десятилетия эксплуатации не могли не сказаться на его состоянии: обветшала дорожная одежда, специалисты КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии выявили нарушения гидроизоляции. В результате неорганизованного сброса воды на проезжей части возник застой, что привело к разрушению бетона на тротуарных консолях.

Кроме того, конструкции ограждения не соответствовали требованиям по удерживающей способности, а отсутствие водонаправляющих элементов усугубляло ситуацию, приводя к образованию промоин. И, как следствие, деформировалось и разрушалось бетонное покрытие.

Как рассказали в Минтрансе Чувашии, ремонт стал возможен благодаря финансированию в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Для восстановления моста специалисты отремонтировали железобетонное пролетное строение: восстановили защитный слой бетона, покрасили его, установили накладную плиту и полностью заменили покрытие мостового полотна, включая гидроизоляцию и защитный слой.

Теперь движение по мосту стало более комфортным для автомобилистов, здесь установлены новые деформационные швы и нанесена разметка. Безопасность на мосту и при подъездах к нему обеспечивается установкой ограждений и перил. Установлены предусмотренные проектом водоотводные сооружения — лотки и фильтрующие колодцы: собранная с поверхности проезжей части вода должна очищаться до норм рыбохозяйственного значения. Также установлены лестничные сходы. В итоге общая протяженность объекта составила 142 метра, сметная стоимость проекта составила более 81 млн рублей.

Сейчас мост через реку Киря на трассе «Аниш» полностью открыт для проезда. Подрядная организация готовит документацию к приемочной комиссии.