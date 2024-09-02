Завтра в Чебоксарах начнет свою работу Международный форум потребительской кооперации «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее».

Его проводит Центросоюз Российской Федерации по приглашению Главы Чувашской Республики Олега Николаева. В работе форума примут участие представители федеральных и республиканских органов власти, региональных союзов потребительских обществ, преподаватели и студенты образовательных организаций, иностранные гости.

Начнется форум с посещения членами делегаций кооперативных организаций Чувашпотребсоюза, в том числе Чебоксарской универбазы, Чебоксарского кооперативного техникума.

В рамках деловой программы пройдут пленарные заседания, круглые столы, на которых будут рассмотрены вопросы развития потребительской кооперации, кооперативного образования, изменения законодательства, касающегося потребкооперации. Молодежная программа включает в себя проведение тренингов, дискуссионных площадок, экспертных сессий, в том числе посвященных патриотическому воспитанию молодежи.

20-22 сентября на Красной площади пройдут ярмарка и гастрофестиваль, где региональные потребсоюзы представят продукцию собственного производства. Всего в форуме, как ожидается, примут участие свыше тысячи гостей.

Надежда Антонова