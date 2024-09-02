В зиму во всеоружии

Синоптики обещают хорошую погоду чуть ли не до конца сентября. Тем не менее, как бы нам ни хотелось продлить эти дни, дыхание осени уже чувствуется — холода все равно наступят, и филиал ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго», от которого во многом зависит комфорт жителей республики в предстоящие осенние и зимние месяцы, когда оборудование энергообъектов испытывает максимум нагрузок, завершает основные работы по ремонту электросетевого оборудования на своих объектах.

Капитально отремонтирована подстанция 110/35/10 кВ «Катраси» в Чебоксарском округе, которую недавно посетили представители средств массовой информации. Здесь есть что посмотреть. «Катраси» — подстанция в структуре энергосистемы Чувашии очень важная, системообразующая. Она является узловой, здесь в одну точку сходятся более десяти линий 110 кВ, поэтому надежности ее работы энергетики уделяют особое внимание. Несколько лет назад в рамках инвестиционной программы энергокомпании объект подвергся серьезной реконструкции — помимо множества иных работ заменили оба силовых трансформатора, что позволило почти в полтора раза — с 20 до 32 МВА — нарастить мощность подстанции.

— На подстанции выполнен достаточно большой перечень мероприятий: провели работы по капитальному ремонту секций шин и 45 разъединителей 110 кВ. В рамках противопожарных мероприятий выполнена опашка периметра территории объекта.

Также капитально отремонтированы разъединители 35-110 кВ, которых тоже немало — более двух десятков, выполнен текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ и 9 выключателей 35 кВ, — рассказал начальник службы технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства «Чувашэнерго» Сергей Клементьев.

Общая сметная стоимость работ составила порядка 1,3 млн рублей. Все с прицелом на обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. А их много — данный энергообъект по ВЛ-10 кВ обеспечивает электроэнергией более 9,3 тыс. жителей 43 населенных пунктов республики. Плюс десятки социальных учреждений, производственных предприятий. По ВЛ-110 кВ «Сундырь-1,2» от ПС «Катраси» электроэнергия также поступает в дома еще 3,5 тыс. жителей Чувашии и почти 10 тыс. жителей Горномарийского района Марий Эл.

Всего в текущем году энергетиками запланирован капитальный ремонт 28 подстанций напряжением 35-110 кВ, 439 трансформаторных подстанций, 948 км линий электропередачи всех классов напряжения. На ремонт энергообъектов будет направлено 192,8 млн рублей. Самые масштабные работы выполнялись в Чебоксарском, Батыревском, Шумерлинском, Алатырском муниципальных округах, а также в городах Чебоксары и Новочебоксарск. Помимо подстанции «Катраси» это ПС 110 кВ «Атлашево» в Чебоксарском, воздушные линии электропередачи 110 кВ Канаш — Батырево в Батыревском, Катраси — Венец в Шумерлинском, Ардатов — Хмельмаш в Алатырском округах.

За каждым из этих объектов — сотни и тысячи потребителей. Та же ВЛ 110 кВ Ардатов — Хмельмаш, к примеру, обеспечивает электроэнергией около 700 потребителей Алатырского муниципального округа, в том числе Чуварлейский детский сад «Колокольчик», Республиканский детский противотуберкулезный санаторий, Алатырский завод низкотемпературных холодильников, Алатырский горно-обогатительный комбинат и т.д. А от надежной работы ВЛ 35 кВ Ударник — Советское и ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 — Бройлерная с отпайкой на ПС 10/35/10 кВ «Атлашево», тоже отремонтированных в текущем году, зависит электроснабжение более 11,2 тыс. потребителей Ядринского и Чебоксарского округов.

При этом энергетики акцентируют внимание на том, что все работы выполнены и выполняются персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, что позволяет обеспечивать качество ремонтов. И даже к таким работам, как вырубка зарослей под ЛЭП, вроде бы не требующим особой квалификации, подходят со всей ответственностью — для расчистки просек применяют современную мульчерную технику, которая позволяет существенно ускорить работу и решить проблему утилизации порубочных остатков. Но главное, конечно, в том, что чистые просеки являются важным условием надежности работы электросетевого комплекса: сокращаются сроки нахождения мест повреждений ВЛ, уменьшается вероятность возникновения пожаров в лесных массивах и т.д.

При этом такого же ответственного подхода к содержанию охранных зон ЛЭП специалисты электросетевой компании ожидают и со стороны населения. На этих территориях запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению. Нельзя складировать запасы горюче-смазочных, строительных материалов, траву, дрова и т.д., загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей, разжигать костры под линиями электропередачи. К сожалению, граждане не всегда соблюдают эти правила — приходится предупреждать, а то и призывать к ответственности.

Программой ремонта основного оборудования на 2024 год предусмотрена расчистка трасс линий электропередачи всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности общей площадью 542 га. Большая часть этой работы, общая стоимость которой нынче составит порядка 12 млн рублей, уже выполнена.

А еще ремонтная программа включает такие работы, как установка на воздушных ЛЭП птицезащитных устройств. Для справки: на территории Чувашии обитает около трех сотен видов птиц, порядка 70 из которых включены в Красную книгу. ПЗУ позволяет предотвратить поражение птиц электрическим током на ВЛ. Эти устройства в основном устанавливаются на линиях электропередачи, проходящих по заповедникам, природным заказникам и поймам рек.

Именно в этих местах наблюдается наибольшее скопление птиц, в том числе и редких пород. За последние пять лет чувашские энергетики смонтировали более 5 тыс. птицезащитных устройств в своей зоне ответственности, направив на эти цели порядка 8,6 млн рублей. В 2024 году, который в Чувашии объявлен Годом экологической культуры и бережного природопользования, в местах сезонной миграции пернатых планируется установить 186 ПЗУ 35-110 кВ. Общая сумма затрат составит около 470 тыс. рублей.

По словам Сергея Клементьева, к началу октября ремонтная кампания в филиале «Чувашэнерго» завершится. Подтверждением того, что энергетики встречают зиму во всеоружии, должно стать получение филиалом паспорта готовности к ОЗП.

И еще: статус, как говорят, обязывает — в соответствии с Указом Главы Чувашии Олега Николаева от 5 сентября 2024 года филиал ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» определен системообразующей территориальной сетевой организацией. Это значит, что с 1 января 2025 года он будет еще и координировать деятельность прочих распределительных сетевых организаций, принимать участие в ликвидации аварий в сетях ТСО по решению регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, а также осуществлять эксплуатацию и обслуживание бесхозяйных сетей и объектов организаций, утративших статус ТСО.