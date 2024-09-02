В Чувашии открываются ярмарки «Дары осени»

В эту субботу во всех муниципалитетах республики стартуют ярмарки-продажи местных сельхозтоваров «Дары осени». Купить сезонные овощи, ягоды, молочную продукцию, мясо, рыбу, мед и другие фермерские изделия можно будет каждые выходные до 6 октября. Торговлю организуют на 48 площадках, места для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств предоставят бесплатно. В Чебоксарах, например, пополнить запасы приглашают в торговый комплекс «Николаевский» (улица Николаева, 14а), на площадку перед магазином «Шупашкар» (проспект Тракторостроителей, 3а) и на мини-рынок по улице Эльгера, 11. Ветеранам, инвалидам и многодетным семьям по традиции покупки до дома доставят бесплатно.