Концерт под окнами госпиталя

После боя сердце просит музыки вдвойне

Площадка во дворе Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн на время превратилась в сцену и зрительный зал — перед пациентами, сотрудниками учреждения и студентами Чебоксарского медицинского колледжа выступил ансамбль морской пехоты «Черные береты».

На концерт пришли представители всех поколений. Был полон не только импровизированный «партер», но и «балкон» — зрители находились почти у каждого окна.

Артисты вокально-инструментального ансамбля Балтийского флота «Черные береты» никогда не сидят на одном месте. Их ждут на передовой и в госпиталях, в воинских частях и дворцах культуры. Музыканты совершили сотни гастрольных поездок по России, не раз выступали с концертами в Сирии и на Донбассе.

В Чебоксарах ансамбль уже второй раз. Подтянутые красавцы в черной морпеховской форме подарили слушателям музыкальную программу из авторских произведений о России, жизни и мечтах простых солдат и матросов. Звучали песни в поддержку наших бойцов — участников специальной военной операции.

С особым вниманием слушал музыкантов их «коллега» — морской пехотинец, кавалер ордена Мужества Дмитрий Любимов. Участник боевых действий в Чечне, доброволец СВО, получивший тяжелое ранение в ходе спецоперации, он недавно вернулся на родину после длительной реабилитации в Санкт-Петербурге. Впереди у Дмитрия долгий путь восстановления, и бойцу как никогда важна поддержка и внимание.

«Такие концерты объединяют: здесь и старшее поколение, и молодежь. Уверен, что живое исполнение по-настоящему душевных патриотических песен придало нашим пациентам сил, вдохновило всех», — поделился впечатлениями главный врач госпиталя Владимир Осипов.

КСТАТИ

Все музыканты ВИА «Черные береты» — морские пехотинцы. Руководитель ансамбля подполковник Игорь Крещенок — кавалер ордена Мужества, участник Чеченской кампании. Коллектив был организован летом 1994 года на базе одного из десантно-штурмовых батальонов морской пехоты Балтийского флота. В январе — феврале 1995 года группа в составе батальона принимала участие в боевых действиях в Чечне.

Филипп Афанасьев