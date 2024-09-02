Полномочия шире, ответственности больше

Вступили в силу поправки к закону об электроэнергетике, в соответствии с которыми с 1 января 2025 года услугу по передаче электроэнергии потребителям смогут оказывать только те компании, кому присвоен статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). В Чувашии такой организацией определен филиал ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго». Соответствующий указ подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

СТСО создадут в каждом субъекте, главы регионов определят их по критериям, установленным правительством. Группа «Россети», контролирующим акционером которой является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. На балансе электросетевой компании «Россети Волга», работающей на территории семи регионов Приволжского федерального округа, более 1,7 тыс. подстанций 35-220 кВ, более 51 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, около 236,5 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения. Численность персонала компании — более 19,8 тыс. человек. Поэтому определение ее филиалов системообразующими территориальными сетевыми организациями во всех этих субъектах, в том числе в Чувашии, стало, как отмечают специалисты, закономерным решением региональных властей. Главным же критерием, определенным законодательством, стала наибольшая протяженность ЛЭП 110 кВ на территории каждого региона.

Сегодня филиал «Чувашэнерго» обслуживает 101 подстанцию 35/110 кВ общей мощностью 2,273 гВт, 5381 подстанцию 6-10/35-0,4кВ общей мощностью 941,6 МВт, более 22 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения. Общая численность сотрудников насчитывает более 1,6 тыс. человек. «С получением статуса СТСО с 1 января следующего года становимся центром обеспечения надежности электроснабжения региона — со всеми вытекающими отсюда полномочиями и обязанностями…» — заявил корреспонденту газеты директор филиала «Чувашэнерго» Илья Ионочкин.

В минувший понедельник механизмы работы системообразующей территориальной сетевой организации рассмотрены на совещании у Главы Чувашии Олега Николаева с генеральным директором ПАО «Россети Волга» Александром Гавриловым при участии представителей правительства республики, руководства энергокомпании и ее филиала. СТСО будет отвечать перед потребителями за надежность и качество энергоснабжения. В ее функции входят координация деятельности прочих распределительных сетевых организаций, участие в ликвидации аварий в сетях ТСО по решению региональных штабов, эксплуатация и обслуживание бесхозяйных сетей и объектов организаций, утративших статус ТСО.

«Наше взаимодействие направлено на обеспечение надежного функционирования системы энергообеспечения с использованием новейших технологий и инструментов, которые появляются по решениям Президента страны. Если установить конструктивное сотрудничество, СТСО сможет координировать эффективное развитие электросетевого комплекса», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Александр Гаврилов подтвердил, что сегодня идет масштабная подготовка к работе в новых реалиях: «В сотрудничестве с органами власти республики и электросетевыми организациями проводится комплексная ревизия и анализ распределительных электросетевых активов, выявление бесхозяйных сетей, решение организационно-технических вопросов эффективного функционирования единого центра ответственности».

Стороны также обсудили совместные действия по ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом хозяйстве. В частности, требуется внесение изменений в регламент работы Штаба Чувашской Республики по обеспечению безопасности электроснабжения. В целях исполнения требований законодательства об электроэнергетике необходимо формализовать процесс принятия решений о ликвидации аварий силами СТСО, а также определить порядок доведения указанных решений до СТСО и ТСО. Как отметил Олег Николаев, сейчас штаб работает по отработанному регламенту доведения сигналов до ответственных организаций, есть выработанные алгоритмы взаимодействия. В связи с обновлением функций СТСО они будут скорректированы для надежного энергообеспечения региона.

И, не откладывая в долгий ящик, генеральный директор «Россети Волга» провел в Чебоксарах расширенное совещание руководителей блоков компании и директоров филиалов, в соответствии с законодательством определенных СТСО на территориях их ответственности — Саратовской, Самарской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областях, Республике Мордовия и Чувашской Республике. Участники обсудили первоочередные задачи в рамках реализации закона о системообразующих территориальных сетевых организациях и ход их выполнения, различные организационные, технические, экономические и правовые аспекты.

Переход на новую модель взаимоотношений требует значительной подготовительной работы. В настоящее время компания в сотрудничестве с региональными и муниципальными органами власти, территориальными сетевыми организациями проводит серьезную работу по ревизии и анализу состояния бесхозяйных сетей и электросетевых активов организаций, утративших статус ТСО, а также прочих сетевых объектов, подлежащих передаче системообразующей территориальной сетевой организации. Осуществлять их эксплуатацию и поддержание в нормативном состоянии будут СТСО. Пилотным проектом по проведению масштабного аудита стала Самарская область, полученный опыт будет транслироваться на прочие регионы.

Также ведется работа с территориальными сетевыми организациями по заключению соглашений о взаимодействии в случае необходимости ликвидации нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики по решению региональных Штабов по обеспечению безопасности электроснабжения. Совместно с органами исполнительной власти регионов прорабатываются необходимые изменения в регламенты работы штабов, связанные с функционалом СТСО.

— Компания приобретает новые полномочия и вместе с тем огромную ответственность за обеспечение надежного электроснабжения регионов. Нам всем предстоит работа беспрецедентного масштаба, и вестись она должна в полном соответствии с намеченными планами, — подчеркнул Александр Гаврилов.